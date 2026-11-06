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Europa League: Μέγας ΟΦΗ και στο Βουκουρέστι, 2-0 τη Χάποελ Μπερ Σεβά

by anatolh kim
06/11/2026
in Αθλητισμός, Ποδόσφαιρο
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Ο ΟΦΗ συνεχίζει το μαγικό ταξίδι του στο Europa League και σήμερα πραγματοποίησε το πλέον αποφασιστικό βήμα για πρόκριση στη νοκ άουτ φάση του Europa League.

Οι κυπελλουχοι του Χρήστου Κόντη επικράτησαν 2-0 της Χάποελ Μπερ Σεβά στο ουδέτερο Βουκουρέστι και έφτασαν τους 6 βαθμούς που τους τοποθετούν στη 16η θέση της κατάταξης μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής. Τα γκολ πέτυχαν ο Πούγγουρας (45+1΄) και ο Φούντας (56΄).

Ο ΟΦΗ έδειξε από το πρώτο λεπτό ότι ήταν αποφασισμένος να μη φύγει με κάτι καλό από το Βουκουρέστι, κατ΄ανάγκη έδρα της ομάδας από το Ισραήλ. Είχε τον έλεγχο και απειλούσε… διακριτικά, κυρίως με τον Νους, ενώ φρόντιζε να κλείνει σωστά τους διαδρόμους ώστε να μην απειλείται. Ηταν και τυχερός, καθώς προηγήθηκε στο πλέον κοβικό χρονικό σημείο.

Στο 45+1΄ από φάουλ του Αθανασίου και απόκρουσει του Μαρτσιάνο, ο Πούγγουρας πήγε πρώτος στη μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα, σκοράροντας για πρώτη φορά με τη φανέλα του ΟΦΗ και για δεύτερη σε όλη του την καριέρα! Είχε πετύχει άλλο ένα γκολ το 2021 με τον Παναθηναϊκό, σε ματς κυπέλλου εναντίον του ΠΑΣ Γιάννινα.

Στο 56΄ ο Ταξιάρχης Φούντας με ασύλληπτη εκτέλεση φάουλ από αριστερά, πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ δίνοντας στην ομάδα του τεράστιο προβάδισμα νίκης. Στο 73΄ λίγο έλειψε ο Ανδρούτσος να πετύχει ένα πανομοιότυπο γκολ, ακριβώς από την ίδια θέση, αλλά ο Μαρτσιάνο πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση. Κάθε αντεπίθεση των Κρητικών ήταν «φωτιά» και το 90΄ ο αρχηγός Θανάσης Ανδρούτσος σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης

Διαιτητής: Εντγκαρς Μάιτσεφς (Λετονία)
Κίτρινες: Φόρσον, Κανάαν – Αθανασίου

ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΕΡ ΣΕΒΑ (Ραν Κοζούχ): Μαρτσιάνο, Ντιοπ, Ναχμιάς, Μιζράχι, Μπαλτάξα (76΄ Αμαντόρ), Αχμέντ, Γιεχόσουα, Φόρσον (70΄ Κανάαν), Μαλεντέ (76΄ Ιστ), Αμπού Ρουμί (67΄ Ζλατάνοβιτς), Ουγκαρίσα (62΄ Γκάνα)

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Νικολάου, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Ντίκμαν, Μπουχαλάκης (90+1΄ Κανελλόπουλος), Νους (90+1΄ Θεοδοσουλάκης), Φούντας (64΄λ.τρ. Αϊτόρ), Κόντρο (80΄ Καραχάλος).
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