Η παράσταση συνεχίζεται

Η Θεατρική Ομάδα του Ιστού «Θέατρο Αλληλεγγύης» ανεβάζει ξανά την Κωμωδία του Γρηγορίου Ξενόπουλου «Δεν Είμαι Εγώ» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Γιαννίδη την Κυριακή 29/11 και ώρα 20.30 στην Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη.

Λίγα λόγια για το έργο μας:

Ο καθηγητής Πέτρος Παπαπέτρου είναι επιστήμων, παντρεμένος, νοικοκύρης, τίμιος και φρόνιμος. Αποκαλύπτεται όμως ότι έχει και μια κρυφή ζωή. Έχει δέκα ερωμένες, ξελογιάζει κορίτσια οικογενειών, μαθήτριές του, λαβαίνει ραβασάκια, του στέλνουν να πληρώσει λογαριασμούς από γλέντια με «κοκότες». Ο ίδιος λέει «ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ» αλλά οι ενδείξεις δείχνουν το αντίθετο! Τι τρέχει; Μήπως έχει διπλή προσωπικότητα και τα κάνει αυτά χωρίς να τα θυμάται ή συμβαίνει κάτι άλλο…

Μια κωμωδία παρεξηγήσεων του κορυφαίου δραματουργού του Ελληνικού Θεάτρου Γρηγορίου Ξενόπουλου.

Η παράσταση αυτή όπως όλες οι παραστάσεις μας είναι παράσταση αλληλεγγύης, γιατί τα έσοδα χρησιμοποιούνται για τις δράσεις αλληλεγγύης του Ιστού προς οικογένειες που έχουν ανάγκη, στην περιοχή μας αλλά και αλλού.

Παίζουν με σειρά εμφάνισης οι:

Μαρία Καπετανάκη ή Ειρήνη Βαρδάκη (διπλή διανομή)

Στέλλα Χριστοφάκη

Δήμητρα Πανάγου

Κωστής Μάλτας

Μαρία Γιαλούση

Γιώργος Φουντουλάκης

Μαρία Κοτσιφάκη

Μιχάλης Κατρίνης

Χριστιάνα Αρβανιτάκη

Γιώργος Χατζάκης

Γιώργος Ψαρολογάκης

Ευαγγελία Σουργιαδάκη

Ιωάννα Γιοβάνογλου

Μανώλης Μπαλοθιάρης

Μανώλης Χριστάκηςή Νίκος Νικολουδάκης (διπλή διανομή)

Συντελεστές της παράστασης

Σκηνοθεσία – προσαρμογή κειμένου : Δημήτρης Γιαννίδης

Χορογραφίες: ΚάλλιαΚάκκου

Σκηνογραφία: Ιωάννα Κουντουράκη

Φωτισμοίκαι επιμέλεια ήχου και μουσικής : Νίκος Νικολουδάκης

Κατασκευή σκηνικών: Σταύρος Χρυσουλάκης

Συναρμολόγηση σκηνικών: ΝίκοςΝικολουδάκης,

Υπεύθυνος στησίματος επί σκηνής: Μανώλης Χριστάκης.

Επιμέλεια κειμένων προγράμματος : Μαριάννα Χαΐτα

Φωτογραφίες αφίσας και προγράμματος : Αθηνά Παραουλάκη.

Προώθηση στο κοινωνικά δίκτυα : Στέλλα Χριστοφάκη.

Σχεδιασμός αφίσας και προγράμματος: Ανδρέας Δρανδάκης

Εκτύπωση προγράμματος : Αφοί. Σκοκάκη

Εκτύπωση μπάνερ: Fritzyart Γιάννης Λαμπράκης