Με δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις απέναντι στον ΑΟΚ Ιεράπετρας συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Νοεμβρίου οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των τμημάτων μπάσκετ του Αγίου Νικολάου Europlan.

Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο ανδρικό τμήμα, το οποίο το Σάββατο ταξιδεύει στη γειτονική Ιεράπετρα για την αναμέτρηση του Πρωταθλήματος Ανδρών Κρήτης, έχοντας να διαχειριστεί τρεις σημαντικές απουσίες βασικών αθλητών λόγω τραυματισμών.

Παρά τις απουσίες, η ομάδα θα επιδιώξει να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, στηριζόμενη στην ομαδική προσπάθεια και τη δουλειά που γίνεται καθημερινά στο γήπεδο

Την Κυριακή ακολουθεί η αναμέτρηση του εφηβικού τμήματος, επίσης απέναντι στον ΑΟΚ Ιεράπετρας, στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος Εφήβων Α’ Κρήτης.

Το πρόγραμμα των αγώνων:

Σάββατο 7/11/2026

18:00 | Πρωτάθλημα Ανδρών Κρήτης ΑΟΚ Ιεράπετρα – Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση

Κυριακή 8/11/2026

18:00 | Πρωτάθλημα Εφήβων Α’ Κρήτης ΑΟΚ Ιεράπετρα – Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους αθλητές και τους προπονητές μας, με υγεία και χωρίς νέους τραυματισμούς.

Συνεχίζουμε δυνατά, με πίστη στην ομάδα και σε όλα τα τμήματά μας, καταλήγει το δελτίο τύπου του σωματείου.