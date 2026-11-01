Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 20:00 στη Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος.

Ο Θανάσης Λάλας έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της δημιουργικής του διαδρομής στην τέχνη της συνομιλίας. Άλλοτε συναντά πρόσωπο με πρόσωπο σημαντικές προσωπικότητες της εποχής μας, αναζητώντας τον άνθρωπο πίσω από το έργο και τη φήμη του. Άλλοτε, μέσα από τα βιβλία του, συνομιλεί νοερά με σπουδαίες μορφές, δημιουργώντας φανταστικές συνεντεύξεις, όπου η γνώση, η έρευνα και η συγγραφική φαντασία συναντιούνται.

Ο διάλογος είναι ο αέρας που φυσάει οξυγόνο στην περιέργειά μας.

Τι συμβαίνει όταν μια ερώτηση συναντά έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην αναζήτηση; Πώς γεννιέται μια ιδέα που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο; Πόση αμφιβολία, πόσες αποτυχίες και πόση επιμονή κρύβονται πίσω από ένα σπουδαίο έργο;

Μέσα από τις πραγματικές συνεντεύξεις και τις φανταστικές συνομιλίες του, ο Θανάσης Λάλας μάς αφηγείται μια διαδρομή συναντήσεων με ανθρώπους της τέχνης, της επιστήμης, της σκέψης και της δημόσιας ζωής. Ανθρώπους που τόλμησαν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, να εμπιστευτούν την περιέργειά τους και να δώσουν μορφή σε κάτι που προηγουμένως έμοιαζε αδύνατο.

Στο επίκεντρο αυτών των συνομιλιών βρίσκεται ο άνθρωπος πίσω από το επίτευγμα: οι πρώτες του απορίες, οι φόβοι, οι αντιφάσεις του, οι συναντήσεις που τον καθόρισαν. Οι στιγμές που χρειάστηκε να επιμείνει χωρίς καμία βεβαιότητα ότι θα δικαιωθεί. Εκεί όπου η προσωπική εμπειρία φωτίζει ένα ερώτημα που αφορά όλους μας: τι μπορούμε να κάνουμε με τις δυνατότητες που διαθέτουμε;

Για τον Θανάση Λάλα, η συνομιλίες αυτές είναι μια ζωντανή πράξη ανακάλυψης. Η ερώτηση ανοίγει έναν δρόμο και η απάντηση μπορεί να οδηγήσει κάπου που κανείς από τους δύο συνομιλητές δεν είχε προβλέψει. Χρειάζεται προσοχή, εμπιστοσύνη και διάθεση να ακούσεις ακόμη κι αυτό που θα κλονίσει τις πεποιθήσεις σου.

Σε μια εποχή που οι απαντήσεις πολλαπλασιάζονται με ταχύτητα, η αξία μιας ουσιαστικής ερώτησης γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Ο διάλογος μας δίνει τον χρόνο να σταθούμε, να καταλάβουμε, να δούμε μέσα από την εμπειρία του άλλου όσα η δική μας ζωή δεν πρόλαβε να μας διδάξει.

Οι εξαιρετικοί άνθρωποι μάς ενδιαφέρουν και για την ικανότητά τους να κρατούν ανοιχτά τα ερωτήματά τους. Συνομιλώντας μαζί τους, ανακαλύπτουμε πως η δημιουργία αρχίζει συχνά από μια απλή απορία που κάποιος αρνήθηκε να εγκαταλείψει.