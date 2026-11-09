Με εγκαύματα στα πόδια από καυτό νερό, νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μια υπερήλικη γυναίκα η οποία σύμφωνα με την καταγγελία που έκαναν οι συγγενείς της, στις αστυνομικές αρχές, προκλήθηκαν στην δομή φροντίδας ηλικιωμένων όπου φιλοξενείται.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του μπάνιου της 95χρονης την ευθύνη του οποίου είχε αναλάβει 46χρονη νοσηλεύτρια της δομής.

Οι συγγενείς της γυναίκας αποδίδουν πλημμελή χειρισμό από την πλευρά της εργαζόμενης η οποία μετά την καταγγελία που έκαναν στην αστυνομία συνελήφθη. Ωστόσο, με προφορική εντολή του εισαγγελέα η 46χρονη νοσηλεύτρια αφέθηκε ελεύθερη, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρχές, όπως αναφέρει η ertnews.