Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ιεράπετρας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των γυναικών της τοπικής κοινωνίας για σύνδεση κι επικοινωνία, ανακοινώνει τη δημιουργία Ομάδας Γυναικών, μια δράση που στοχεύει στην ενδυνάμωση, την αλληλοϋποστήριξη και την προσωπική ανάπτυξη των γυναικών της κοινότητας.

Μέσα από τέσσερις συναντήσεις και με την υποστήριξη του επιστημονικού προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας (Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος), οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες και να θωρακίσουν την ψυχική τους ανθεκτικότητα απέναντι στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα συνεδριών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιεράπετρας (Αναγνωστάκη 18) στις παρακάτω ημερομηνίες: 11/11/2026, 18/11/2026, 25/11/2026 και 02/12/2026 και ώρες: 10.00 – 12.00 π.μ.