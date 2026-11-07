Η έγκριση 1ου Πρακτικού Διαδικασίας διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανέγερση Νέου Δημαρχείου Σητείας» ήταν από τα κύρια θέματα της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Σητείας υπό την προεδρία του Δημάρχου Σητείας Γιώργου Ζερβάκη.

Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση ο κ. Ζερβάκης αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου. Οι προσφορές κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας μέσω ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για το έργο «Ανέγερση νέου δημαρχείου Σητείας» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 3.629.491,96 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) εγκρίθηκαν οι όροι διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού με την απόφαση 327/2026 της Δημοτικής Επιτροπής. Η πρόσκληση -όροι διαπραγμάτευσης δημοσιεύθηκαν νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 13η Οκτωβρίου του 2026 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης η 20η Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας κατά την συνεδρίαση, η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση. Στο διαγωνισμό υποβλήθηκε μία προσφορά (επωνυμία προσφέροντα LYDAKIS Construction Co Α.Ε. με διακριτικό τίτλο LYDAKIS Construction Co). Ακολούθησε ο έλεγχος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και γνησιότητας αυτής και οι λοιπές προβλεπόμενες διαδικασίες. Κατόπιν όλων αυτών, η εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού στην Δημοτική Επιτροπή ήταν η αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε ο διαγωνιζόμενος καθώς όπως επισημαίνεται είναι σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης, όπως προκύπτει από όσα αναφέρονται στο πρακτικό και εισηγείται την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της σύμβασης τον μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «LYDAKIS CONSTRUCTION Co ΑΕ» με μέση ποσοστιαία έκπτωση 0% και ποσό σύμβασης 2.927.009,65 ευρώ πλέον φΠΑ (24%) 702.482,32, δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης 3.629.491,96 ευρώ με ΦΠΑ.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ