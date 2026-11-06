Με την παρουσία του Αντιδημάρχου Οικονομικών, κ. Κωστή Λυμπερίου και της Αντιδημάρχου Παιδείας, κας Μαριάννας Ξενικάκη πραγματοποιήθηκε σήμερα μια σημαντική περιβαλλοντική και εκπαιδευτική δράση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας, απο την εκπαιδευτική πλατφόρμα Open Farm σε συνεργασία με τη ΔΕΗ Α.Ε. με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου σχολικού κήπου και την εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με τις αρχές της αγροοικολογίας και της βιώσιμης γεωργίας.

Η δράση περιλάμβανε τη δημιουργία σχολικού λαχανόκηπου, βοτανόκηπου και εδώδιμου καθώς και βιωματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια με επίκεντρο το έδαφος, τη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί αλλα και οι γονείς, συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες φύτευσης και καλλιέργειας, ανακαλύπτοντας στην πράξη τη σημασία της υγείας του εδάφους, της φυσικής ισορροπίας των οικοσυστημάτων και της υπεύθυνης διαχείρισης των φυσικών πόρων.