Euroleague: «Διπλό» της Μπαρτσελόνα πριν τον Παναθηναϊκό, νίκες και για Φενέρ και Παρί

Οι Καταλανοί ανέκτησαν τον έλεγχο στην τρίτη περίοδο, προηγήθηκαν ακόμη και με 14 πόντους (64-78 στο 32΄), αλλά χρειάστηκε να αντέξουν την αντεπίθεση των γηπεδούχων. Ο Μίσιτς με μεγάλα σουτ έφερε τη Χάποελ σε απόσταση αναπνοής, όμως ο Μπριθουέλα (22π.) πέτυχε το καθοριστικό καλάθι (90-93 στα 5΄΄), πριν αστοχήσει ο Σέρβος στο τελευταίο σουτ.
Τα δεκάλεπτα: 21-19, 46-46, 64-73, 90-93
Με επιβλητική εμφάνιση από το ξεκίνημα, η Φενέρμπαχτσε (ρεκόρ 7-3) επικράτησε με 84-65 της Μπασκόνια (ρεκόρ 1-9) στην Κωνσταντινούπολη, για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague, συνδυάζοντας το νικηφόρο αποτέλεσμα με το ντεμπούτο του Ντουάιτ Πάουελ. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, προηγήθηκε με 33-18 στο πρώτο δεκάλεπτο και πήγε στα αποδυτήρια με διαφορά 20 πόντων (52-32), μετατρέποντας το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε τυπική διαδικασία. Ο Πάουελ αγωνίστηκε για 13 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα, με απολογισμό 3 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 τάπα. Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Χόρτον-Τάκερ με 19 πόντους. Ο Κι πρόσθεσε 13, ενώ ο Κλάιμπερν είχε 10. Για την Μπασκόνια, Στιούαρτ και Σίμονς σημείωσαν από 12 πόντους. Ανησυχία προκάλεσε η αποχώρηση του Κένεθ Φαρίντ με ενοχλήσεις, έχοντας ολοκληρώσει τον αγώνα με 10 πόντους και 15 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 33-18, 52-32, 63-41, 84-65
Με πρωταγωνιστή τον Ναντίρ Ιφί, η Παρί (ρεκόρ 4-6) πέρασε νικηφόρα από την Κωνσταντινούπολη, επικρατώντας με 95-90 της Αναντολού Εφές. Ο Γάλλος γκαρντ πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του στη διοργάνωση, συγκεντρώνοντας 39 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), με απολογισμό 28 πόντους και 9 ασίστ. Πρόκειται για την καλύτερη φετινή επίδοση παίκτη της Παρί και τη δεύτερη υψηλότερη στην ιστορία του συλλόγου. Για την Εφές, ο Κάμερον Πέιν σημείωσε 33 πόντους και ο Μάλκολμ 20, χωρίς να αποτρέψουν την 6η ήττα.
Τα δεκάλεπτα: 26-23, 36-42, 70-66, 90-95
Σε αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
EUROLEAGUE
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4-6/11/2026)
Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 112-115 -παρ. (101-101κ.α.)
Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία) 90-95
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 84-65
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 90-93
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 95-99
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βαλένθια (Ισπανία)
Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 21:15
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Παρτιζάν (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ν-Η
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8-2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7-2
Φενέρμπαχτσε 7-3
Μπαρτσελόνα 7-3
Βαλένθια 6-3
Ερυθρός Αστέρας 6-3
Ντουμπάι 6-3
Χάποελ Τελ Αβίβ 6-4
Ρεάλ Μαδρίτης 6-4
Ζαλγκίρις Κάουνας 5-4
Βίρτους Μπολόνια 4-5
Παρτιζάν 4-5
Μπεσίκτας 4-5
Βιλερμπάν 4-6
Αναντολού Εφές 4-6
Παρί 4-6
Μπάγερν Μονάχου 3-7
Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7
Αρμάνι Μιλάνο 1-8
Μπασκόνια 1-9
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