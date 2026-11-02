Την «ειλικρινή πρόθεση» του για επανεκκίνηση της πολεοδομικής μελέτης του οικισμού της Αμμουδάρας υποσχέθηκε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, ο οποίος παρέστη στη γενική συνέλευση του Πολιτιστικού- Αναπτυξιακού- Εξωραϊστικού Συλλόγου Αμμουδάρας- Βαθύ.

Η μελέτη έχει παγώσει εδώ και αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει μεταβληθεί σε σημαντικό ποσοστό η υφιστάμενη κατάσταση στα όρια του οικισμού λόγω της έντονης οικοδομικής δραστηριότητας.

Ο κ. Μενεγάκης ανακοίνωσε ότι ο Δήμος αναθέτει σε ιδιωτικό πολεοδομικό γραφείο την υποστήριξη του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου, ώστε να μπορέσει να κινήσει τις διαδικασίες προς την Περιφέρεια, προς χρηματοδοτικές πηγές (Πράσινο Ταμείο κά.) για να εκπονηθούν οι μελέτες που απαιτούνται για την πολεοδόμηση του οικισμού. Το ίδιο πολεοδομικό γραφείο θα υπολογίσει και το κόστος της επικαιροποίησης των μελετών που συγκροτούν το φάκελο της πολεοδόμησης του οικισμού, όπου συμπεριλαμβάνεται και η Πράξη Εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδίου. Μόλις προσδιοριστεί η απαιτούμενη συνολική δαπάνη, ο Δήμος σκοπεύει να απευθυνθεί στην Περιφέρεια, να συμμετάσχει χρηματοδοτικά στην κάλυψη της δαπάνης, δεδομένου ότι στο παρελθόν είχε την υποχρέωση εκπόνησης των μελετών αυτών.

Οι προβληματισμοί των κατοίκων

Την ύπαρξη πολλών και χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του οικισμού, επιβεβαίωσε και η αθρόα συμμετοχή κατοίκων. Πολλοί έλαβαν το λόγο και εξέφρασαν με έμφαση, ορισμένοι και με αγανάκτηση, την εγκατάλειψη της μερίδας αυτής των δημοτών που επέλεξαν ως τόπο κατοικίας τους την Αμμουδάρα.

Πρώτο και σημαντικότερο θέμα το οποίο έθεσε η γενική συνέλευση ήταν η ανάγκη ταχείας επικαιροποίησης και ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδίου ώστε να περισωθεί, ό,τι είναι δυνατόν από τα προς ρυμοτόμηση τμήματα γης για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων. Δυστυχώς, το εσωτερικό του οικισμού στενάζει από την ανυπαρξία δρόμων με επαρκές πλάτος, σε βαθμό που οι υπάρχοντες, οι οποίοι χαράχθηκαν 50-60 χρόνια, με ιδιωτική πρωτοβουλία, να ποικίλουν σε εύρος και σε πολλά σημεία να έχουν καταπατηθεί ή σε άλλα σημεία οι ιδιοκτησίες να έχουν περιφραχθεί στο όριο που επιτρέπει πλέον δημιουργία δρόμου μικρότερου των 4 μέτρων!

Η άρση της αναστολής δόμησης εντός του οικισμού, η οποία επιβλήθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά την εξέλιξη της αρχικής μελέτης πολεοδόμησης, είχε ως αποτέλεσμα την τοποθέτηση οικοδομών ακόμη και σε προβλεπόμενα από την ημιτελή μελέτη, προς ρυμοτόμηση τμήματα ή ολόκληρες ιδιοκτησίες, με αποτέλεσμα την ακύρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, ο οποίος σύμφωνα με εκτιμήσεις μελών της Γ.Σ., μπορεί να φτάνει και το 30% – 40%!

Η μείζων μειοψηφία

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θωμάς Χαριτάκης στην παρέμβασή του επεσήμανε ότι τα προβλήματα και οι παραλείψεις, τις οποίες καταγγέλλουν οι κάτοικοι του οικισμού είναι διαχρονικές και αντίστοιχο το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί στις δημοτικές αρχές που πέρασαν μέχρι και σήμερα.

Σχετικά με την πολεοδόμηση του οικισμού που ήταν και το κυρίαρχο αίτημα, μέσα από το οποίο θα αντιμετωπιστούν και τα σημαντικότερα από τα υπάρχοντα προβλήματα ποιότητας ζωής των κατοίκων, ο κ. Χαριτάκης είπε ότι όλοι οι δημοτικοί συνδυασμοί, προεκλογικά, είχαν δεσμευτεί να την προχωρήσουν.

Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου ενέκρινε την επικαιροποίηση της παλιάς ημιτελούς πολεοδομικής μελέτης του οικισμού, γεγονός που ο κ. Χαριτάκης χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη, η οποία, όμως, από μόνη της δεν σημαίνει τίποτα, γιατί το σημαντικότερο είναι τι θα γίνει με την υλοποίηση της απόφασης αυτής. Κάλεσε, λοιπόν, το δήμαρχο, «να δεσμευτούμε, να μπουν κάποια στιγμή χρονοδιαγράμματα αν και είναι εξαιρετικά δύσκολο να τηρηθούν. Όμως κάποια στιγμή πρέπει να οριστεί κάποιος υπεύθυνος από το Δήμο να παρακολουθεί το θέμα αυτό στενότερα, σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Αμμουδάρας, και σε τακτά χρονικά διαστήματα να εξετάζονται τα αποτελέσματα. Αλλιώς, αν αφεθεί πάλι στην τύχη του το θέμα, θα περάσουν τα χρόνια και θα είμαστε πάλι στο ίδιο στάδιο με το σημερινό…», κατέληξε ο κ. Χαριτάκης.

Το χρονοδιάγραμμα

Για το χρόνο που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί η ολοκλήρωση επικαιροποίησης των μελετών και η πράξη εφαρμογής για την πολεοδόμηση του οικισμού, ο δήμαρχος είπε ότι τα εξειδικευμένα γραφεία που αναλαμβάνουν τέτοιο έργο, εκτιμούν ότι ο χρόνος που απαιτείται μέχρι την Πράξη Εφαρμογής είναι 3-5 χρόνια! Ως δημοτική αρχή έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι περιπτώσεις σαν και αυτήν που ολοκληρώνονται σε μια πενταετία μέσα, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που απαίτησαν 20 ή 30 χρόνια, εξαιτίας αστάθμητων παραγόντων (αλλαγή δημοτικών αρχών, κυβερνήσεων, στρατηγικής, προσφυγές στα δικαστήρια κλπ)!

Όταν επισήμως επανακινηθεί η διαδικασία επικαιροποίησης των μελετών, ο κ. Μενεγάκης εξήγησε ότι μπορεί το πολεοδομικό σχέδιο να μην καταστεί εφικτό να ολοκληρωθεί μέσα σε μια 5ετία, θα παρασχεθεί όμως η δυνατότητα να ανασταλεί για ορισμένο χρονικό διάστημα η οικοδομική δραστηριότητα για ορισμένα τμήματα του οικισμού ώστε να διατηρηθούν αδόμητα τμήματα που ρυμοτομούνται για δημιουργία κοινοχρήστων χώρων, δρόμων κλπ.

Δυστυχώς, όπως τόνισε, οικειοθελής δέσμευση οικοπεδούχων για παραχώρηση τμημάτων των ιδιοκτησιών τους για δημιουργία κοινοχρήστων χώρων είναι αδύνατον να εξασφαλιστεί. Εξάλλου αυτό έγινε εμφανές την Κυριακή και από τοποθετήσεις μελών της γενικής συνέλευσης.

Κυκλοφοριακή μελέτη

Η παλιά εθνική οδός που διασχίζει τον οικισμό υπάγεται στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κρήτης, γι’ αυτό και βάσει της κυκλοφοριακής μελέτης που είχε και εφάρμοσε, εκτελέστηκε και η διπλή διαγράμμιση, αφήνοντας κάποια διακοπή της συνεχούς διαγράμμισης για νόμιμη πρόσβαση σε συνδετήριους δρόμους. Περαιτέρω αναγκαίες ρυθμίσεις δεν είχε το χώρο ή μελέτες για να τις κάνει, είπε ο κ. Μενεγάκης. Όμως, για το τμήμα της ΠΕΟ που διασχίζει τον οικισμό μπορεί ο Δήμος να προτείνει συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πρότεινε εφ’ όσον επιμείνουν οι κάτοικοι του οικισμού να προβεί ο Δήμος σε κυκλοφοριακή μελέτη πρόσβασης, με τη δημιουργία κόμβων, από την ΠΕΟ προς το εσωτερικό του οικισμού και να την προτείνει προς έγκριση στην Περιφέρεια.

Πολιτική προστασία

Ιδιαίτερη αναφορά και εισήγηση για την υποδομή και τις προβλέψεις ενεργειών και δράσεων που απαιτούνται σχετικά με τα μέτρα Πολιτικής Προστασίας στον οικισμό της Αμμουδάρας, έκανε ο Γιώργος Κωστάκης. Μίλησε για την ανάγκη σχεδίου εκκένωσης του οικισμού σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης (πυρκαγιάς κλπ.) ή καταφυγής των κατοίκων στην παραλιακή ζώνη του οικισμού με οχήματα ή πλωτά μέσα, ενώ απαραίτητη καθίσταται η βατότητα του οδικού δικτύου.

Δυστυχώς οι δρόμοι στην πλειονότητά τους είναι στενοί, προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση, ενώ εμποδίζουν τη διέλευση χωματουργικών μηχανημάτων, ΙΧ και πυροσβεστικών οχημάτων. Πρότεινε να εξεταστούν οι νομικές δυνατότητες ώστε ο Δήμος όπου χρειάζεται για λόγους Πολιτικής Προστασίας να προβεί σε κατεδαφίσεις περιφράξεων ή τοιχίων, σε διαπλατύνσεις οδών με σκοπό την ασφάλεια (δημιουργία οδών διαφυγής ή πυρόσβεσης με αναγκαστική απαλλοτρίωση κλπ.).

Η δραματική πραγματικότητα

Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Αμμουδάρας Μανόλης Διαλυνάς προέβη σε συστηματική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του προβληματικού εσωτερικού δικτύου του οικισμού, καταδεικνύοντας τα προβλήματα που συνεπάγεται για την καθημερινότητα των κατοίκων, την απειλή για το μέλλον του οικισμού αλλά και τα ζητήματα ασφάλειας που εγείρονται με την κατάσταση αυτή, η οποία επιδεινώνεται καθημερινά.

Τόνισε δε την επείγουσα ανάγκη για έγκαιρο σχεδιασμό ενός βιώσιμου οικισμού, αποφεύγοντας παραδείγματα οικισμών αλλού, που σήμερα πλέον καθίσταται αδύνατη η πολεοδομική οργάνωσή τους με ότι σημαίνει αυτό για το μέλλον τους.

Κραυγή αγωνίας

Την εισαγωγή στη συζήτηση έκανε η πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Μαρκάκη- Τραντά. Με αγωνία κάτοικοι που έλαβαν το λόγο αναφέρθηκαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλά χρόνια, χωρίς να δίνονται λύσεις, όπως είπαν, τονίζοντας ότι το ενδιαφέρον περιορίζεται ανισομερώς στην παραλιακή ζώνη με την τουριστική ανάπτυξη, εις βάρος του εσωτερικού του οικισμού.

Μίλησαν για την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών ύδρευσης στα ψηλά του οικισμού και επέκτασης του αποχετευτικού δικτύου. Την ανάγκη απομάκρυνσης των πυλώνων της ΔΕΗ. Την τοποθέτηση ευπρεπών σκιάστρων και καθισμάτων στις στάσεις του ΚΤΕΛ.

Ο εφημέριος του ιερού ναού Προφήτη Ηλία π’ Γεώργιος Μπρόκος μίλησε για τη δυσκολία πρόσβασης στον υφιστάμενο ναό και για την ανάγκη πρόβλεψης, στο πολεοδομικό σχέδιο, έκτασης σε κατάλληλη θέση του οικισμό, για την ανέγερση μεγάλου ενοριακού ναού που θα καλύπτει τις λατρευτικές ανάγκες των κατοίκων της Αμμουδάρας.

Στη Γ.Σ. παρέμβαση έκανε επίσης ο Πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Κων. Αφορδακός ενημερώνοντας για τις παρεμβάσεις της δημοτικής επιχείρησης που βελτιώνουν αισθητά πολλά από τα διαχρονικά προβλήματα της περιοχής και την συνέχιση υλοποίησης του σχεδιασμού που υπάρχει.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ