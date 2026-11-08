Η Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεράπετρας και τον Γυμναστικό Σύλλογο «ΛΙΒΥΚΟΣ» διοργανώνουν και φέτος αγώνες στίβου, τα «ΚΔ΄ ΝΕΣΤΟΡΕΙΑ», προς τιμήν του Αγίου Μάρτυρος Νέστορος, προστάτου των αθλητών.

Οι αγώνες έχουν παγκρήτιο χαρακτήρα και θα διεξαχθούν την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 4:30΄ μ.μ., στο Παραλιακό Δημοτικό Στάδιο Ιεράπετρας, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Προτρέπουμε τους νέους μας να λάβουν μέρος στους αγώνες, αγωνιζόμενοι να λάβουν το στεφάνι της νίκης, ακολουθώντας την προτροπή του Αποστόλου Παύλου στο μαθητή του Τιμόθεο «εάν δε και αθλή τις, ου στεφανούται εάν μη νομίμως αθλήση» δηλαδή «και να αθλείται κανείς, δεν θα πάρει στεφάνι δόξας, εάν δεν αθλείται σωστά».

Επίσης, όλοι μας πρέπει να παρακολουθήσουμε τους παραπάνω αγώνες, για να ενισχύσουμε με την παρουσία μας τους αθλούμενους νέους του τόπου μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

– Έναρξη: ώρα 16:30΄

-Αγιασμός

-Χαιρετισμοί

-Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ.κ. Κύριλλος

-Εμμανουήλ Φραγκούλης, Δήμαρχος Iεράπετρας

-Γιάννης Ανδρουλάκης, Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου

-Σοφία Σιδηροπούλου, Προέδρος του Γ. Σ. Ι. «ΛΙΒΥΚΟΣ»

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

16:50΄ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 10 χλμ

17:00΄ 250 μ. ΑΜΕΑ

17:10΄ 50 μ. Κ12 ΑΓΟΡΙΩΝ

17:15΄ 50 μ. Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

17:30΄ 80 μ. Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

17:40΄ 80 μ. Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ

17:50΄ 500 μ. Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

18:00΄ 500 μ. Κ12 ΑΓΟΡΙΩΝ

18:00΄ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 10 χλμ.

18:10΄ 60 μ. Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

18:20΄ 60 μ. Κ14 ΑΓΟΡΙΩΝ

18:30΄ 750 μ. Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

18:40΄ 750 μ. Κ14 ΑΓΟΡΙΩΝ

18:50΄ 1.000 μ. Κ16 Α-Κ