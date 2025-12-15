Με συμμετοχή πολιτών όλων των ηλικιών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 ενημέρωση Πρώτων Βοηθειών (καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) – Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) – Αντιμετώπιση Πνιγμονής από ξένο σώμα και θέση ανάνηψης για ενήλικες και παιδιά) που οργάνωσε το Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Λασιθίου στο πλαίσιο των δράσεων που έχουν αναληφθεί για την προαγωγή της υγείας και την ενίσχυση της ετοιμότητας των πολιτών σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης.

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο REX συμμετείχαν οι εκπαιδευτές : Ιωάννης Ρουκουνάκης MD, Msc – Ορθοπαιδικός Χειρουργός – Course Director ERC, Έφη Ταβλαδάκη MD, PhD – Παιδίατρος Εντατικολόγος – Course Director APLS Crete, Μαρία Αλεξάκη MD – Γενική Ιατρός ΓΝ-ΚΥ Νεάπολης, Επιμ. Α’, Instructor BLS ERC, Κωνσταντίνος Καλαρχάκης MD – Παιδίατρος και Αθανασία Δραγατσίκη RN, Msc – Instructor BLS ERC.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις βασικές αρχές πρώτων βοηθειών, την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καθώς και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, ενώ οι εκπαιδευτές παρουσίασαν τεχνικές διάσωσης και παρείχαν τη δυνατότητα στους πολίτες να εφαρμόσουν όσα έμαθαν μέσω πρακτικής εξάσκησης σε ειδικές κούκλες-προπλάσματα.

Η ενημέρωση υλοποιείται από Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές, μια φορά το μήνα με δωρεάν συμμετοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους για την ενημέρωση που ακολουθεί (Ιανουάριος) στο τηλέφωνο 2841021866 ή στο email [email protected]