Στο Κινηματοθέατρο « Δρήρος » της Νεάπολης θα φιλοξενηθεί η διαδραστική παράσταση για παιδιά που φέρει την υπογραφή των αγαπημένων μουσουργών Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα.

Η παράσταση είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στον Δημοτικό Κήπο Νεάπολης ωστόσο λόγω των καιρικών συνθηκών αποφασίστηκε η μεταφορά της στο κινηματοθέατρο.

«Η αγέλαστη πολιτεία και οι καλικάντζαροι» σας καλεί να χορέψετε, να διασκεδάσετε και να πάρετε μέρος σαν μικροί ηθοποιοί στην παράσταση.

Ώρα έναρξης : 18:00 ( Η αίθουσα θα ανοίξει στις 17:30)

Λίγα λόγια για το έργο

Μία φορά κι έναν καιρό… ήταν μια πολιτεία όμορφη, μα πάντα λυπημένη…

Οι Ρουμπαγιάτ έχουν το αντίδοτο για να μη γίνουν και οι δικές μας πολιτείες…αγέλαστες!

Μετά τις πετυχημένες παραστάσεις τους τα τρία τελευταία χρόνια και νοσταλγώντας πάλι τα παιδικά τους Χριστούγεννα, οι Ρουμπαγιάτ θυμούνται και παρουσιάζουν το πολυαγαπημένο παραμύθι των Χάρη &Πάνου Κατσιμίχα “Η Αγέλαστη Πολιτεία και οι Καλικάντζαροι”, μια μουσικοθεατρική παράσταση για μικρούς και μεγάλους, γελαστούς και μουτρωμένους, λογικούς και παράλογους.

Παρέα με τους καλικάντζαρους και τον Ζαχαρία Σπανό στην αφήγηση, “μαγεύουνε τα ζωντανά κι οι γάιδαροι λαλούνε”, πριονίζουν το δέντρο που στηρίζει τον απάνω κόσμο και συνεχίζουν το γλέντι σε μια Πολιτεία που δε θα είναι ποτέ ξανά ίδια.

Ρουμπαγιάτ :

Οι Ρουμπαγιάτ είναι ένα μουσικό σχήμα από τη Θεσσαλονίκη. Δημιουργήθηκε το 2013 και από τότε έχει ενεργή παρουσία τόσο εντός, όσο και εκτός πόλης, μετρώντας πολλές ζωντανές εμφανίσεις ανά την Ελλάδα. Βασισμένοι στην πολυφωνία, οι Ρουμπαγιάτ επιχειρούν μια σύγχρονη ερμηνευτική προσέγγιση σε τραγούδια του έντεχνου και του παραδοσιακού χώρου από πληθώρα περιοχών.

Ζαχαρίας Σπανός:

Ο Ζαχαρίας Σπανός φέρνει εκτός από τη σκηνική του παρουσία, την εμπειρία θεατρικών και κινηματογραφικών παραγωγών και κυρίως την επαγγελματική του ενασχόληση με την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία παιδιών για περισσότερα από 20 χρόνια.