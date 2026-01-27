Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίου Νικολάου έκοψε τη βασιλόπιτά του για το 2026 σε μια ζεστή και συγκινητική βραδιά στην ταβέρνα «Ζυγός», στο Καλό Χωριό.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί βρεθήκαμε όλοι μαζί, σε ένα κλίμα χαράς, επικοινωνίας και αισιοδοξίας, ανταλλάσσοντας ευχές για τη νέα χρονιά και επιβεβαιώνοντας πως το ΣΔΕ δεν είναι απλώς ένα σχολείο, είναι μια κοινότητα ζωής και ελπίδας.

Στο βίντεο θα παρακολουθήσετε δηλώσεις και συνεντεύξεις από:

– την Διευθύντρια του ΣΔΕ Λασιθίου Ρεα Πηγιάκη και τον Υποδιευθυντή του ΣΔΕ Λασιθίου Δημήτρη Αργυράκη.

– μαθητές και μαθήτριες του ΣΔΕ

– την Πρόεδρο των μαθητών

– την φιλόλογο του σχολείου

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η συγκινητική ομιλία της φιλολόγου Ευφροσύνης Στιβαχτοπούλου, η οποία με λόγια καρδιάς μίλησε για τη δύναμη της δεύτερης ευκαιρίας, την αξία της προσπάθειας και τη σημασία του να μην εγκαταλείπουμε ποτέ τα όνειρά μας.

Ο υποδιευθυντής του ΣΔΕ Ιεράπετρας

Αργυράκης Δημήτριος