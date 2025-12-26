Ο Ηλίας Κοκοτός, Business Development Director της Elounda Collection (Elounda Mare, Porto Elounda, Elounda Peninsula), σε συνέντευξή του (new–money) παρουσιάζει τη στρατηγική της «δεύτερης γενιάς» με στόχο τη διατήρηση της ηγετικής θέσης στην πολυτελή φιλοξενία, μετά την απώλεια του πατέρα, Σπύρου Κοκοτού. Παραθέτουμε τα βασικά σημεία:

▪ «Η αναδόμηση των ξενοδοχείων, μετά την απώλεια του πατέρα μας, βιώνεται ως μια νοσταλγική διαδικασία, όπου κάθε παρέμβαση αποτελεί και μια μικρή απώλεια της μνήμης του».

▪ «Ο Όμιλος υλοποιεί επενδυτικό πλάνο 40 εκατομ. ευρώ (25 εκατομ. έχουν ήδη υλοποιηθεί) για πλήρη αναδόμηση των μονάδων. Το 2025 έκλεισε με αύξηση 15% στον τζίρο και κερδοφορία άνω των 6 εκατομ. ευρώ, καταγράφοντας ρεκόρ για την εταιρεία».

▪ «Αντικαταστήσαμε επιτυχώς τη ρωσική αγορά (που μειώθηκε από 22% σε 8% του τζίρου) με την αμερικανική και τη βρετανική, καλύπτοντας άμεσα το κενό».

▪ «Η στρατηγική μας επικεντρώνεται στη συνεχή καινοτομία, όπως α) συνεργασίες με διεθνή brands: Il Borro Tuscan Bistro (Ferragamo) και Sumosan (ασιατική κουζίνα). β) άνοιγμα Racket Club (τένις, padel, pickleball) με τη Lux Tennis. γ) Star Events (ποδοσφαιριστές/τενίστες) και δ) συνεργασία με τη διατροφολόγο Emily English.

▪ «Η χρήση αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, γεωθερμίας και θαλασσινού νερού στις πισίνες, δεν είναι απλώς ηθική επιλογή, αλλά και οικονομικά συμφέρουσα, καθώς μειώνει το λειτουργικό κόστος και αναβαθμίζει την εμπειρία του πελάτη».

▪ «Χαιρετίζουμε τις επενδύσεις διεθνών κολοσσών (όπως Rosewood στο Blue Palace και 1 Hotels στο Elounda Hills) στην περιοχή, καθώς αναδεικνύουν τον προορισμό και τον βοηθούν να παραμείνει στην κορυφή».

Ο κ. Κοκοτός ανέφερε ότι «το μεγάλο στοίχημα του ελληνικού τουρισμού είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου» και προτείνει κίνητρα (π.χ. μείωση εργατικών εισφορών, επιδότηση υποδομών) «για να μπορούν οι επιχειρήσεις να λειτουργούν όλο τον χρόνο».

Ιδιαίτερη εντύπωση μας έκανε μια «λεπτομέρεια» της συνέντευξής του ότι «ένα μικρό καραβάκι, αντί των παραδοσιακών golfcarts, που συνδέει τα ξενοδοχεία μέσω της θάλασσας, έκανε τη μεγαλύτερη αίσθηση στους πελάτες. Αυτό δείχνει ότι, όσο σημαντικά και αν είναι τα έργα εκσυγχρονισμού, αυτό που πραγματικά διαφοροποιεί ένα ξενοδοχείο υπερπολυτελείας είναι οι καινοτόμες ιδέες που προσφέρει στους πελάτες του» ήταν τα βασικά σημεία της συνέντευξης του Ηλία Κοκοτού.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ