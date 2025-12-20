Ένα νέο 5άστερο ξενοδοχείο, «που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την έννοια του lifestyle τουρισμού στην Ελούντα», θα ανοίξει το 2026». Πρόκειται για το INNSiDE Elounda, ιδιοκτησίας και διαχείρισης της Zeus Hotels (Όμιλος Παπακαλιάτη),το οποίο εντάσσεται στο διεθνές χαρτοφυλάκιο της Meliá Hotels International (Ισπανική ξενοδοχειακή εταιρεία). Το ξενοδοχείο θα ανοίξει επισήμως την 1ηΜαΐου 2026, σηματοδοτώντας την παρθενική παρουσία του ονόματος (brand) INNSiDE byMeliá στα ελληνικά νησιά. Ουσιαστικά πρόκειται για το παλιό ξενοδοχείο Elounda Ilion Hotel, το οποίο ανακαινίσθηκε και αναβαθμίστηκε ως INNSiDE.

Όπως επισημαίνεται, το νέο ξενοδοχείο έρχεται να προσθέσει μια πιο σύγχρονη, ζωντανή πρόταση, δίνοντας έμφαση «στη χαλαρότητα, τη δημιουργικότητα και το value for money». Χτισμένο σε προνομιακή τοποθεσία, σε λοφίσκο με πανοραμική θέα στον κόλπο της Ελούντας, το INNSiDE απέχει πέντε λεπτά από την Ελούντα και δέκα από το γραφικό ψαροχώρι της Πλάκας.

Το ξενοδοχείο διαθέτει 86 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες, από τα οποία το 70% προσφέρει απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα και με 18 μονάδες με ιδιωτική πισίνα. Οι επιλογές κυμαίνονται από κομψά, σύγχρονα δωμάτια έως εντυπωσιακά καταλύματα όπως το The Loft και το The Beach House, που διαθέτουν δύο υπνοδωμάτια, ιδιωτική πισίνα και θέα στη θάλασσα.

ΛΕΩΝ.Κ.