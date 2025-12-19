Κλείνουν οι «κάνουλες» του ΤΟΕΒ από 5 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2026, με αποτέλεσμα να σταματά και η δυνατότητα άρδευσης των καλλιεργειών, μέχρι το τέλος Μαρτίου. Ο Τοπικός Οργανισμός το χρονικό διάστημα αυτό θα πραγματοποιεί εργασίες αναβάθμισης και επισκευών στο δίκτυό του.

Όπως είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Μανόλης Καμπανός, οι εργασίες που είναι προγραμματισμένες να γίνουν, αφορούν την αλλαγή στα δύο μεγάλα και σε δύο μικρότερα των απαρχαιωμένων ηλεκτρολογικών πινάκων με νέους και αντικατάσταση των υποσταθμών μέσης τάσης. Ο νέος εξοπλισμός θα εξομαλύνει τη λειτουργία τους ενώ συγχρόνως θα αποκατασταθούν ζημιές που έχει υποστεί το δίκτυο σε εντοπισμένα σημεία ώστε να περιοριστεί η απώλεια νερού. Στις δεξαμενές κλπ. θα τοποθετηθούν παροχόμετρα, που θα μετρούν στις εξόδους τις ποσότητες που παροχετεύονται στους αγωγούς διανομής νερού. Σε συνδυασμό με τα νέα 3.400 υδρόμετρα που αντικατέστησαν τα παλιά θα μπορούν να υπολογιστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια η εισροή και διανομή νερού, για να εντοπίζονται ευκολότερα οι απώλειες ώστε να αναζητηθούν τα σημεία διαρροής και να γίνεται η επισκευή του αντίστοιχου αγωγού.

Κινδυνεύουν οι καλλιέργειες;

Ρωτήσαμε τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ, αν η παύση της άρδευσης για το πρώτο τρίμηνο του 2026 προκειμένου να γίνουν οι προαναφερθείσες εργασίες, δεν ενέχει και κίνδυνο για τις αρδεύσιμες καλλιέργειες, που θα μείνουν για όλο αυτό το χρονικό διάστημα χωρίς πότισμα.

Οι άδειες χρήσης νερού

Ο κ. Καμπανός εξήγησε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΤΟΕΒ και τις εγκεκριμένες από τη Διεύθυνση Υδάτων, άδειες χρήσεις νερού, κανονικά προβλέπεται ο Οργανισμός να κλείνει από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου. Η αρδευτική περίοδος εκτείνεται από 1η Απριλίου έως 30 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον Οργανισμό και τις άδειες χρήσης νερού που διαθέτει ο ΤΟΕΒ, τόνισε, εξηγώντας ότι δεν έχει άδεια άντλησης νερού για πότισμα, από Νοέμβριο ως και τον Μάρτιο.

Αυτό ισχύει από ιδρύσεως του ΤΕΟΒ Μεραμβέλου, ασχέτως αν δεν τηρείται επακριβώς και κατά το «γράμμα» λειτουργίας του, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Η κλιματική αλλαγή

Στην παρατήρησή μας ότι, από τότε που ιδρύθηκε ο ΤΟΕΒ και με τους όρους που έγινε, οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν ανατραπεί λόγω κλιματικής αλλαγής και δραματικής σωρευτικής μείωσης των βροχοπτώσεων και κατά συνέπεια, οι ανάγκες άρδευσης των καλλιεργειών, με πρώτες τις ελαιοκαλλιέργειες, που κυριαρχούν στην περιοχή αναφοράς του τοπικού οργανισμού, είναι διαρκείς, άρα θα έπρεπε να αναθεωρηθεί και το πλαίσιο λειτουργίας του ΤΟΕΒ, ο πρόεδρος του Οργανισμού, είπε:

«Το ζήτημα αυτό πρέπει να το συζητήσουμε με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. Να ζητήσουμε δηλαδή μεγαλύτερο χρονικό εύρος άρδευσης, άρα και άντλησης και χρήσης των αντλούμενων υπόγειων νερών. Με τη λειτουργία πλέον των ηλεκτρονικών μετρητών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ, μπορεί να εντοπιστεί εύκολα από τον πάροχο η κατανάλωση αγροτικού ρεύματος εκτός εγκεκριμένης αντλητικής περιόδου.

Μέχρι σήμερα δεν είχε τεθεί αίτημα για αναθεώρηση της διάρκειας της αρδευτικής περιόδου. Τώρα, όμως, πρέπει να τεθεί! Πρέπει να αλλάξουν οι άδειες χρήσης νερού. Το Λασίθι με επίσημες καταγραφές είναι ο πλέον ξηροθερμικός νομός της Κρήτης, με το μικρότερο ισοζύγιο βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια σε σύγκριση με την υπόλοιπη Κρήτη. Το πρόβλημα είναι εμφανές σε όλη την έκτασή του.

Κατά διαστήματα, στις συζητήσεις μας στον ΤΟΕΒ μας απασχολεί το θέμα αυτό και εκείνο που σκοπεύουμε να προτείνουμε, είναι να παραταθεί η χρήση του νερού μέχρι 15 ή το τέλος Δεκεμβρίου και η αρδευτική περίοδος να ξεκινά και πάλι από 1η Φεβρουαρίου. Ετσι θα εξασφαλίζεται και ένας μήνας περιθώριο για να μπορεί ο ΤΟΕΒ να κάνει εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των δικτύων του.

Ενας επιπλέον λόγος που είναι αδύνατον, υπό τις επικρατούσες συνθήκες λειτουργίας του ΤΟΕΒ, να επεκταθεί αυτόματα η αρδευτική περίοδος, είναι ότι δεν διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό. Ο Οργανισμός προβαίνει κάθε χρόνο σε έκτακτες προσλήψεις εποχικού προσωπικού που απασχολεί στη διάρκεια της συγκεκριμένης αρδευτικής περιόδου. Για να γίνουν προσλήψεις πρέπει να εγκριθεί προηγουμένως ο Προϋπολογισμός, να εγκρίνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση τον αριθμό των εργαζομένων που θα προσληφθούν, να γίνει η προκήρυξη των θέσεων, για να γίνουν οι προσλήψεις μετά. Ο ΤΟΕΒ διαθέτει ένα μόνο μόνιμο υπάλληλο. Αν είχε περισσότερους μόνιμους, οι συνθήκες λειτουργίας θα ήταν και διαφορετικές», κατέληξε ο κ. Καμπανός.

Την ερχόμενη Κυριακή είναι προγραμματισμένη η πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. του Τοπικού Οργανισμού, μετά την αναβολή λόγω μη απαρτίας την περασμένη Κυριακή.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ