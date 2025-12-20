Ακούσαμε στο ΕΡΤ News τον καθηγητή Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρο του ΟΑΣΠ Ευθύμιο Λέκκα να μιλά για τη λειψυδρία, για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και το ζήτημα της αφαλάτωσης που θεωρεί ότι δεν αποτελεί τη λύση για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας: «Η ανησυχία υπήρχε πριν από μερικά χρόνια, ήδη όμως δεν φανταζόμασταν ότι τα δύο τελευταία χρόνια θα φτάναμε σε αυτό το σημείο», ανέφερε.

«Πιστεύω ότι υπάρχουν δυνατότητες να αξιοποιήσουμε υπόγεια νερά. Φράγματα και λίμνες έχουν γίνει και ταμιευτήρες, αλλά δεν υπάρχει νερό. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσανατολίσουμε την όλη προσπάθειά μας σε έργα εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων για να μπορέσουμε να αντλήσουμε νερά από αυτούς. Οι υπόγειοι υδροφορείς είναι οι πιο μεγάλοι ταμιευτήρες που υπάρχουν», δήλωσε ο κ. Λέκκας.

Για την αφαλάτωση είπε ότι δεν είναι εύκολη λύση: «Από την αφαλάτωση προκύπτουν τεράστια προβλήματα και απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν είναι μόνο η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος που είναι υπολογίσιμη. Το σοβαρό πρόβλημα είναι η κατανάλωση ενέργειας για την αφαλάτωση. Για την παραγωγή ενέργειας έχουμε τεράστιες επιπτώσεις όταν δεν προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές στο περιβάλλον. Με τη χρήση της αφαλάτωσης θα έχουμε επιπτώσεις στο περιβάλλον, εάν χρησιμοποιούμε ενέργεια, η οποία προέρχεται από ορυκτά καύσιμα».

ΛΕΩΝ.Κ.