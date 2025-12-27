Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προστασία του Περιβάλλοντος μέσω της Δημοτικής πλατφόρμας επιβράβευσης της ανακύκλωσης «Followgreen».

Το Followgreen μέσω της Πράσινης Αποστολής – Green Mission «Δώσε Χώρο στη Μαγεία, Όχι στα Απορρίμματα» στοχεύει στο να ενημερωθούμε για το πώς τα δώρα, οι συσκευασίες και οι γιορτινές μας συνήθειες μπορούν να γίνουν πιο υπεύθυνες και φιλικές προς το περιβάλλον. Μέσα από ένα άρθρο και δύο διαδραστικά κουίζ, μαθαίνουμε πώς η επαναχρησιμοποίηση και η σωστή ανακύκλωση μειώνουν τα απορρίμματα και κρατούν το αληθινό πνεύμα των γιορτών ζωντανό. Γιατί η μαγεία των Χριστουγέννων δεν κρύβεται στην υπερκατανάλωση, αλλά στις συνειδητές επιλογές!

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: https://followgreen.gr/agiosnikolaoscrete/mission/single/currnet, λάβετε μέρος στο Green Mission «Δώσε χώρο στη μαγεία, όχι στα απορρίμματα!» και κερδίστε μια «Δωροεπιταγή ΠΛΑΙΣΙΟ 300€».

Κάθε μήνα, μία νέα «Πράσινη Αποστολή» βρίσκεται στη διάθεση των δημοτών για να προσφέρει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης, καθώς και υπέροχα δώρα! Ο χρήστης για να λάβει τους πόντους επιβράβευσης καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα βήματα της «Πράσινης Αποστολής – Green Mission» και να δηλώσει συμμετοχή στην τρέχουσα κλήρωση.

Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση

Η ανάδειξη του/της νικητή/τριας της κλήρωσης θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής επιλογής τυχαίου αριθμού. Το δώρο θα αποστέλλεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, ύστερα από την ταυτοποίηση των στοιχείων του/της. Απαραίτητη προϋπόθεση μίας έγκυρης συμμετοχής είναι η ολοκλήρωση των στόχων του Green Mission.