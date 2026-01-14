Ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Λασιθίου στο πλαίσιο των δράσεων προαγωγής υγείας και ενίσχυσης της ετοιμότητας των πολιτών σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης ενημερώνει ότι συνεχίζονται και τον μήνα Ιανουάριο τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), την χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED), την αντιμετώπιση Πνιγμονής από ξένο σώμα και τη θέση Ανάνηψης για παιδιά και ενήλικες.