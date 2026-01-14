Ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Λασιθίου στο πλαίσιο των δράσεων προαγωγής υγείας και ενίσχυσης της ετοιμότητας των πολιτών σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης ενημερώνει ότι συνεχίζονται και τον μήνα Ιανουάριο τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), την χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED), την αντιμετώπιση Πνιγμονής από ξένο σώμα και τη θέση Ανάνηψης για παιδιά και ενήλικες.
Τα σεμινάρια υλοποιούνται από Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές στους ανωτέρω τομείς μια (1) φορά το μήνα.
Στο Σεμινάριο του Ιανουαρίου συμμετέχουν οι εκπαιδευτές : Έφη Ταβλαδάκη – παιδίατρος, εντατικολόγος MD, PhD και Γιάννης Ρουκουνάκης – Ορθοπεδικός, Τραυματολόγος MD, MSc.
Η συμμετοχή των πολιτών είναι δωρεάν.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 από τις 17:00 – 20:00 στον 3o όροφο του κινηματοθεάτρου REX .
Ώρα προσέλευσης : 16:30.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο του Γραφείου Πρωτοβάθμιας Υγείας Δήμου Αγίου Νικολάου : 28410-21866.