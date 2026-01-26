Στόχος η καλλιέργεια της φιλοζωικής κουλτούρας και της υπεύθυνης στάσης απέναντι στα ζώα από την σχολική ηλικία

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της πολιτικής του για τα ζώα συντροφιάς, έλαβε την πρωτοβουλία και υλοποιεί το εκπαιδευτικό εγχείρημα «Η Φιλοζωία πηγαίνει Σχολείο», σε συνεργασία με σχολικές μονάδες της περιοχής.

Πρόκειται για μια σειρά από συνεργατικές δράσεις με σχολικές μονάδες, που που έχουν ήδη ξεκινήσει να αναπτύσσονται για το σχολικό έτος 2025–2026, με στόχο την καλλιέργεια της φιλοζωικής κουλτούρας, της ενσυναίσθησης και της υπεύθυνης στάσης απέναντι στα ζώα από την σχολική ηλικία.

Συμμετοχή 12 σχολείων του Δήμου

Στο εγχείρημα δήλωσαν συμμετοχή δώδεκα (12) σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Νικολάου – από Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, καθώς και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο – δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη φιλοζωία και την προστασία των ζώων συντροφιάς.

Τι περιλαμβάνουν οι δράσεις

Από την αρχή του χρόνου ξεκίνησαν οργανωμένες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός και εκτός των σχολείων, όπως:

– παρουσιάσεις και συζητήσεις για την ευζωία των ζώων,

– βιωματικά εργαστήρια για την υπεύθυνη στάση απέναντι στα ζώα συντροφιάς,

– δημιουργικές εργασίες, αφίσες και καμπάνιες φιλοζωίας από τους μαθητές,

-προγραμματισμένες δράσεις στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας Φιλοζωίας.

Κοινός στόχος είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς ενεργών, υπεύθυνων και ενημερωμένων πολιτών, που αντιλαμβάνονται τη σημασία της προστασίας των ζώων και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο περιβάλλον του τόπου μας.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και στους γονείς που στηρίζουν έμπρακτα την πρωτοβουλία αυτή.