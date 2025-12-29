Από το Δήμο Αγίου Νικολάου γίνεται γνωστό ότι από 02-01-2026 έως και 12-01-2026 οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό λόγω μετάπτωσης οικονομικών στοιχείων για το νέο έτος.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.