Στην άρρηκτη και αμφίδρομη σχέση μεταξύ των μεγάλων αναπτυξιακών έργων και της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης, εστίασε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, κατά την ομιλία του στο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση!|Συνέδριο 2025». Σε μια περίοδο που το νησί μας βρίσκεται σε τροχιά μετασχηματισμού, ο Περιφερειάρχης έθεσε το πλαίσιο για την επόμενη μέρα, τονίζοντας πως ο στόχος δεν είναι πλέον απλώς η αύξηση των αφίξεων, αλλά η προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού που θα αποφέρει ουσιαστικά έσοδα στην τοπική οικονομία.

Ο κ. Αρναουτάκης δόμησε την τοποθέτησή του πάνω σε τρεις κεντρικούς άξονες: την ταχεία υλοποίηση των εμβληματικών υποδομών, τη δυναμική διεκδίκηση των ευρωπαϊκών πόρων και την ανάδειξη της ταυτότητας της Κρήτης μέσω του πολιτισμού και του ανθρώπινου κεφαλαίου της.

Η μάχη των υποδομών: ΒΟΑΚ και Αεροδρόμιο

Στην κορυφή της ατζέντας βρέθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ). Ο Περιφερειάρχης επεσήμανε την πρόοδο που συντελείται στα τμήματα Χερσόνησος-Άγιος Νικόλαος -ένα έργο πνοής για το Λασίθι, ενώ αναφέρθηκε στην επικείμενη έναρξη του τμήματος Χανιά-Ηράκλειο. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στην αναγκαιότητα επέκτασης του άξονα προς τη Σητεία, υπογραμμίζοντας πως η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι αποσπασματική και πως η Ανατολική Κρήτη πρέπει να έχει ισότιμη πρόσβαση στις αναπτυξιακές ευκαιρίες.

Η κρισιμότητα των στιγμών για τα έργα υποδομής επιβεβαιώθηκε από το γεγονός ότι ο ίδιος ο Περιφερειάρχης αναγκάστηκε να αποχωρήσει νωρίτερα από τις εργασίες του συνεδρίου. Ο λόγος ήταν η μετάβασή του στο Υπουργείο Υποδομών για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του τμήματος Χανιά-Κίσσαμος, μια εξέλιξη που κλείνει άλλη μια εκκρεμότητα στον οδικό χάρτη του νησιού.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό 65%. Το έργο αναμένεται να παραδοθεί εντός διετίας, αντικαθιστώντας το κορεσμένο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» και προσδίδοντας στο νησί μια σύγχρονη πύλη εισόδου αντάξια της φήμης του. Στο ίδιο πλαίσιο, μίλησε για την Ενεργειακή Διασύνδεση, η οποία θωρακίζει το νησί απέναντι σε φαινόμενα διακοπών ρεύματος κατά την τουριστική αιχμή, διασφαλίζοντας την ενεργειακή επάρκεια που απαιτεί ο σύγχρονος τουρισμός.

«Η Ευρώπη χτίζεται στις Περιφέρειες»

Σε πολιτικό επίπεδο ο Σταύρος Αρναουτάκης έστειλε σαφές και ηχηρό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κεντρική διοίκηση σχετικά με τη διαχείριση των κονδυλίων της Πολιτικής Συνοχής. Εκφράζοντας την κατηγορηματική αντίθεσή του σε σχέδια συγκεντρωτικής διαχείρισης των πόρων, τόνισε πως οι Περιφέρειες έχουν αποδείξει έμπρακτα την ικανότητά τους να αξιοποιούν αποτελεσματικά και στοχευμένα τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

«Η Ευρώπη χτίζεται στις πόλεις και στις περιφέρειες. Το συγκεντρωτικό μοντέλο δεν είναι η λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά, συντασσόμενος πλήρως με την κοινή θέση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και του Προέδρου της, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Η θέση αυτή αντανακλά την πεποίθηση πως οι τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους.

Πολιτισμός και «Αληθινή Κρήτη»

Ο Περιφερειάρχης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη μεγάλη επιτυχία της ένταξης των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco, αποτέλεσμα στενής συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και στην ανακήρυξη της Κρήτης ως «Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης» για το επόμενο έτος. Αυτές οι διακρίσεις αποτελούν ισχυρά εργαλεία για την ενίσχυση της ταυτότητας του προορισμού.

Κλείνοντας την ομιλία του, σε μια συναισθηματικά φορτισμένη αναφορά, θέλησε να διαχωρίσει τη συντριπτική πλειοψηφία των Κρητικών από μεμονωμένα περιστατικά βίας που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας. «Η Κρήτη δεν είναι οι λίγοι που αμαυρώνουν την ιστορία και τον πολιτισμό της», τόνισε με έμφαση, καταχειροκροτούμενος από τους παρευρισκόμενους. Υπογράμμισε πως η πραγματική Κρήτη είναι οι άνθρωποι της δημιουργίας και του μόχθου στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό, καθώς και το υψηλό επίπεδο που παράγουν τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Ιδρύματα του νησιού. Τέλος, απένειμε τα εύσημα στις ευρωβουλευτές Ελίζα Βόζεμπεργκ και Έλενα Κουντουρά κι όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές γιατί λειτουργούν ως εθνική Ελλάδος, για τη διαχρονική συμβολή και συνεργασία τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς όφελος της χώρας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ