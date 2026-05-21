Το πρόσφατο Βατερλό με τις μηδενικές προσλήψεις προσωπικού στην αυγή της τουριστικής περιόδου δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, αλλά το προοίμιο μιας συνεχιζόμενης διαχειριστικής ανικανότητας. Πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι από τις καταγγελίες για τις χαμένες θέσεις εργασίας, η Δημοτική Αρχή ξαναχτυπά, χάνοντας αυτή τη φορά πολύτιμα κονδύλια για την αγροτική οδοποιία.

Συγκεκριμένα, ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων της Παρέμβασης Π3-73-1.2 για την αγροτική οδοποιία, που εκδόθηκε τη Δευτέρα 18/05/2026, αποτελεί ένα ακόμα μνημείο έλλειψης σοβαρότητας. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου κατάφερε το ακατόρθωτο: να μείνει στο απόλυτο μηδέν (0 €), την ώρα που το Υπουργείο τριπλασίασε τα κονδύλια και μοίρασε 194 εκατομμύρια ευρώ σε 123 Δήμους σε όλη την Ελλάδα!

Η δε «απάντηση-ενημέρωση» που εξέδωσε άρον-άρον η Δημοτική Αρχή, αντί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, αποτελεί την πιο επίσημη ομολογία της ενοχής της.

Παραδέχονται ότι κατέθεσαν ελλιπείς φακέλους!

Στην ανακοίνωσή του, ο Δήμος μάς ενημερώνει γεμάτος περηφάνια ότι «διαθέτει συμπληρωματικά στοιχεία και δικαιολογητικά» που θα καταθέσει τώρα με τις ενστάσεις.

Το ερώτημα των πολιτών είναι αμείλικτο: Αφού τα είχατε αυτά τα στοιχεία, γιατί δεν τα βάλατε στον αρχικό φάκελο;

Γιατί έπρεπε να υποστεί ο Δήμος μας τον εξευτελισμό να κοπεί στην κατηγορία των «Μη παραδεκτών αιτήσεων» (κάτω από τη βάση των 40 βαθμών ή λόγω μη εκπλήρωσης κριτηρίων επιλεξιμότητας), για να θυμηθείτε κατόπιν εορτής να συστήσετε «ομάδες εργασίας»; Η προχειρότητα με την οποία διοικείτε τον τόπο βγάζει πλέον μάτι.

Δεν μας αδίκησε κανείς, κόπηκαν «στο γόνατο» 3 εκατομμύρια ευρώ

Τα τέσσερα μεγάλα έργα που είχε ανάγκη ο τόπος μας (σε Λίμνες, Κριτσά, Κρούστα, Καλό Χωριό και Ελούντα), συνολικού ύψους περίπου 3.000.000 ευρώ, δεν απορρίφθηκαν επειδή τελείωσαν τα χρήματα (όπως συνέβη με τον Δήμο Σητείας). Αποκλείστηκαν από τα αποδυτήρια επειδή οι φάκελοι που παρουσιάσατε ήταν ανεπαρκείς.

Αν θέλετε να δείτε πώς δουλεύουν οι σοβαρές διοικήσεις που δεν χρειάζονται «συμπληρωματικά στοιχεία» και τρέξιμο της τελευταίας στιγμής, κοιτάξτε τον Δήμο Ιεράπετρας: κατέθεσε άρτιους φακέλους, πήρε άριστα και εξασφάλισε 2.500.000 ευρώ για 4 έργα.

Το φθηνό επιχείρημα του «το κάνουν κι άλλοι»

Η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να δικαιολογηθεί λέγοντας ότι «ανάλογες περιπτώσεις καταγράφονται και σε άλλους Δήμους» είναι τουλάχιστον αστεία. Το γεγονός ότι απέτυχαν κι άλλοι, δεν μειώνει τη δική σας αποτυχία. Οι δημότες του Αγίου Νικολάου δεν σας ψήφισαν για να είστε οπαδοί του «συνδρόμου της συλλογικής αποτυχίας», αλλά για να φέρνετε αποτελέσματα και κονδύλια στον τόπο.

Το τίμημα της αδιαφορίας τους

Πίσω από τα γραφειοκρατικά τερτίπια και τις όψιμες ομάδες εργασίας, κρύβεται η καθημερινότητα των ανθρώπων του μόχθου. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας θα συνεχίσουν να σπάνε τα αυτοκίνητά τους σε κατεστραμμένους δρόμους, επειδή κάποιοι αρμόδιοι θεώρησαν ότι η διεκδίκηση εκατομμυρίων γίνεται με αιτήσεις στο γόνατο.

Κύριοι της Δημοτικής Αρχής, παρακολουθούμε στενά την «ομάδα εργασίας» σας. Έχετε ακριβώς επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων για να μαζέψετε τα ασυμμάζευτα της δικής σας αμέλειας. Αν οι ενστάσεις σας απορριφθούν και τα 3 εκατομμύρια χαθούν οριστικά, η πολιτική ευθύνη θα έχει ονοματεπώνυμο.

Κάποια στιγμή επιτέλους, πρέπει να αντιληφθείτε ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν διοικείται με φωτογραφίες, δημόσιες σχέσεις και κατόπιν εορτής δελτία τύπου.

Θωμάς Ν. Χαριτάκης

Επικεφαλής δημοτικής παράταξης

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ