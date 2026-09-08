Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου θα πραγματοποιήσει παρέα με τον Φ.ΟΡ.Σ. Σητείας πεζοπορία στην περιοχή του Καβουσίου. Θα ξεκινήσουμε από το Καβούσι (στα δυτικά του χωριού δίπλα στον Β.Ο.Α.Κ.) και θα ανηφορίσουμε ως τον αρχαιολογικό χώρο του Χρυσοκάμινου (η μοναδική τοποθεσία χύτευσης χαλκού στην Πρωτομινωική Κρήτη) και το Σπήλαιο του Θεριόσπηλιου με τον εντυπωσιακό διάκοσμο. Τέλος θα κάνουμε μια στάση για μπάνιο στην πολύ ιδιαίτερη παραλία της Αγριόμαντρας (σχεδόν πάντα απάνεμη χρησιμοποιήθηκε σαν λιμάνι από τα χρόνια της Ενετοκρατίας).

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: από την οδό Καραμανλή 24 (S/M Βασιλόπουλος) στον Άγιο Νικόλαο, την Κυριακή το πρωί στις 8:30. Για όσους επιθυμούν να έρθουν κατευθείαν να είναι στο Καβούσι το αργότερο στις 9.00. Η μετάβαση στην περιοχή θα γίνει με δικά μας αυτοκίνητα. Παρακαλείσθε να δώσετε 5€ στον οδηγό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ: περίπου 4 ώρες (με τις απαραίτητες στάσεις)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 9.500 μέτρα

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 1

ΑΡΧΗΓΟΣ: Μαρία Μετζογιαννάκη (6973363701)

Περισσότερες πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο από παλιότερη πεζοπορία της ομάδας, όροι συμμετοχής, εξοπλισμός στο blog του Συλλόγου: