Συνεδριάζει τη Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025 στις 17:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Γ΄ όροφος REX) το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου. Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την συνεδρίαση.

Τα θέματα στην ημερήσια διάταξη :

1)Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2025- Αποδοχή Επιχορηγήσεων –Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος

2) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με την παραχώρηση χρήσης οχήματος για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αγίου Νικολάου

3) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 83/2025 απόφασης Δ.Σ. Δ.Α.Ε.Α.Ν. η οποία αφορά την έγκριση νέα χωροθέτηση του τουριστικού λιμένα Αγίου Νικολάου

4) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 166/2025 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Α.Ν. η οποία αφορά «Έγκριση σχεδίου δανειακής σύμβασής, για την εκτέλεση του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»

5) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 173/2025 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Α.Ν. σχετικά με α) Έγκριση ετήσιου προγράμματος Δράσης της ΔΑΕΑΝ β) Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2026 της Δ.Α.Ε.Α.Ν.

6) Συζήτηση επί αιτήσεως Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής σχετικά με την οικονομική επιχορήγησή του.

7) Συζήτηση – απόφαση επί αιτήματος Σωματείου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Αγίου Νικολάου σχετικά με παράταση προθεσμίας αλλαγής χρωματισμού (Σχετική Απόφαση Δ.Σ. 239/2020 ΑΔΑ : Ψ7ΥΩΚΨ-ΙΟ4)

8) Συζήτηση – απόφαση επί του Πρακτικού Επιτροπής Παραλαβής για μετάθεση της σύμβασης για το Τμήμα 1 και Τμήμα 2 της προμήθειας με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»

9)Συζήτηση – απόφαση σχετικά με τη στήριξη έκδοσης και προμήθεια αντιτύπων του ιστορικού βιβλίου «Άστρα που λάμπουν στο σκοτάδι της Ιστορίας»

10) Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση υπηρεσίας e:Presence.gov.gr).