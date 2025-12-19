Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Αγ. Νικολάου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο REX στον γ ́ όροφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 674 παρ. 3 ν.3852/10. Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την συνεδρίαση.

Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα τα οποία κατατέθηκαν εγγράφως στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους με την ακόλουθη σειρά:

Ερώτηση σχετικά με την κατασκευή στεγάστρων στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου

Παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής, δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα η κατασκευή στεγάστρων στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου, με αποτέλεσμα να υφίσταται σοβαρό πρόβλημα κατά τους χειμερινούς μήνες. Ποιος είναι ο προγραμματισμός της Δημοτικής Αρχής για την άμεση επίλυση του ζητήματος και πότε αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών;

(Θωμάς Χαριτάκης Δημ. Σύμβουλος μειοψηφίας)

Ερώτηση σχετικά με τους αυξημένους λογαριασμούς ύδρευσης και την καθυστέρηση αποστολής τους

Σε δημοτικές κοινότητες έχουν αποσταλεί το τελευταίο διάστημα λογαριασμοί ύδρευσης με ιδιαίτερα υψηλές χρεώσεις, γεγονός που φαίνεται να συνδέεται και με την καθυστερημένη έκδοσή τους. Προτίθεται η Δημοτική Αρχή και η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. να προβούν σε διευκολύνσεις ή διακανονισμούς για την αποπληρωμή των οφειλών αυτών; Επίσης, ποιες ενέργειες θα γίνουν ώστε οι λογαριασμοί να αποστέλλονται στο εξής με τη συχνότητα που ισχύει και για τον υπόλοιπο Δήμο;

(Γιώργος Βάρδας Δημ. Σύμβουλος μειοψηφίας)

Ερώτηση σχετικά με την ανάπλαση της οδού Νικολάου Πλαστήρα

Δεδομένης της ύπαρξης εγκεκριμένης και θεωρημένης μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Νικολάου για την ανάπλαση της οδού Νικολάου Πλαστήρα, ποιος είναι ο σχεδιασμός και ποιες οι άμεσες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου;

(Μαρία Χανιωτάκη Δημ. Σύμβουλος μειοψηφίας)

Το τελευταίο διάστημα επανέρχονται ζητήματα που αφορούν τη διασκέδαση, τη χρήση μουσικής, για τα περίπτερα και τη διαχείριση του δημόσιου χώρου. Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις της Δημοτικής Αρχής για την εκπόνηση κανονιστικών αποφάσεων, δύο χρόνια μετά δεν έχει παρουσιαστεί καμία, ούτε έχει γίνει οποιαδήποτε δημόσια διαβούλευση για να προχωρήσει και να επιλύσει κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία του Δήμου Αγίου Νικολάου

Με βάση αυτά, παρακαλώ να μας ενημερώσετε:

Ποιες κανονιστικές αποφάσεις έχετε επεξεργαστεί και πότε θα τεθούν σε γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε δημόσια διαβούλευση;

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των κανονιστικών αποφάσεων;

(Αλεξάκης Χαρίλαος Δημ. Σύμβουλος μειοψηφίας)

Το παλαιό Ειρηνοδικείο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δημοτικά ακίνητα στον πυρήνα της πόλης μας. Ένας χώρος με ιστορία, ταυτότητα και έντονο πολιτιστικό αποτύπωμα, ο οποίος σύμφωνα με τις κατά καιρούς δημόσιες δηλώσεις της Δημοτικής Αρχής προορίζεται να μετατραπεί σε έναν σύγχρονο χώρο πολιτισμού, εκδηλώσεων και δημιουργικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, παρά τις εξαγγελίες, τις υποσχέσεις και τις δηλώσεις περί «σταδιακής μετατροπής» και «εκπόνησης μελέτης», η πραγματικότητα είναι ότι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα ο χώρος παραμένει αναξιοποίητος, με αποσπασματικές μόνο δράσεις, χωρίς συνολικό σχεδιασμό και χωρίς θεσμοθετημένη λειτουργία.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάσθε:

Ποιες εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα; Ποιο είναι το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αξιοποίηση του χώρου; Ποιο είναι το συνολικό όραμα της Δημοτικής Αρχής για το παλαιό Ειρηνοδικείο; Ποιες χρήσεις και ποιες δομές προβλέπεται τελικά να στεγαστούν στον χώρο;

(Δέσπω Καρνιαδάκη Δημ. Σύμβουλος μειοψηφίας)

Στις 3 Δεκεμβρίου τιμήθηκε η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, ημέρα που υπενθυμίζει την ανάγκη για ισότιμη συμμετοχή, προσβασιμότητα και σεβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Η ημέρα αυτή, όπως και το πρόσφατο μήνυμα του Δημάρχου Αγίου Νικολάου, υπογραμμίζει ότι η πραγματική δύναμη μιας κοινωνίας μετριέται από το πόσο ανοιχτή, συμπεριληπτική και δίκαιη μπορεί να γίνει. Με αφορμή αυτήν την ημέρα, θέτω στη σημερινή συνεδρίαση λογοδοσίας το ζήτημα της λειτουργίας και των υποδομών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με ενημέρωση από εκπαιδευτικούς και γονείς, το σχολείο αντιμετωπίζει σειρά προβλημάτων που απαιτούν συγκεκριμένες απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή.

Από τον Σεπτέμβριο 2024 υπάρχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση για την τοποθέτηση στεγάστρου στον προαύλιο χώρο, ποιες ενέργειες έχουν δρομολογηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου;

Έχει αναφερθεί πρόβλημα πιθανής διαρροής από τα κλιματιστικά, η οποία επηρεάζει την ηλεκτροδότηση του σχολείου, έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από αρμόδιο συνεργείο και

ποιες εργασίες αποκατάστασης προγραμματίζονται;

Υπάρχει μία εξωτερική ράμπα και στη συνέχεια χρησιμοποιείται ανελκυστήρας για πρόσβαση στον πρώτο όροφο. Σε περίπτωση σεισμού ο ανελκυστήρας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, προβλέπεται η εκπόνηση μελέτης και η κατασκευή εσωτερικής ράμπας για ασφαλή εκκένωση;

Σχετικά με την προσαρμογή του προαύλιου χώρου στο Ειδικό Νηπιαγωγείο, από τον Μάιο 2025 έχει αποσταλεί έγγραφο για τη βελτίωση του χώρου ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των νηπίων κατά το διάλειμμα. Πότε προβλέπεται η υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων, ποιες συγκεκριμένες τροποποιήσεις θα πραγματοποιηθούν και αν προβλέπεται τοποθέτηση κατάλληλων παιχνιδιών για παιδιά με αναπηρίες.

Τα παιδιά και άτομα με αναπηρίες είναι μέρος της κοινωνίας μας, δεν τους γιορτάζουμε μια φορά τον χρόνο για να τιμήσουμε τη συμπερίληψη κι ύστερα τους αφήνουμε να ζητιανεύουν την φροντίδα του κράτους, του Δήμου και των ιδιωτών για να έχουν όσα αυτονόητα χρειάζεται να έχουν. Παρακαλώ πολύ για άμεσες και συγκεκριμένες απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία δε τα θέτω εγώ μονάχα αλλά εν συνόλω οι εκπαιδευτικοί, γονείς και οι φορείς που εκπροσωπούν τις κοινωνικές ομάδες ατόμων με αναπηρία.

(Χανιωτάκη Άννα Δημ. Σύμβουλος μειοψηφίας)