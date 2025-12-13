Σε διαβούλευση βρίσκεται το πρόγραμμα επιδότησης για την οργανωμένη απομάκρυνση του λαγοκέφαλου από τα θαλάσσια νερά της Κρήτης, με στόχο να στηριχθούν οι τοπικοί ψαράδες.

Είναι γεγονός ότι η αλιεία στην Κρήτη βιώνει μεγάλη κρίση καθώς τα ιχθυαποθέματα έχουν μειωθεί δραματικά και ο λαγοκέφαλος, ένα θαλάσσιο είδος χωρίς φυσικούς θηρευτές, έχει κάνει τεράστιες ζημίες στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Δεν είναι ασυνήθιστο οι ψαράδες, ακόμη και μετά από πολλές ώρες στη θάλασσα, να πιάνουν ελάχιστα ψάρια· παράλληλα, πολλές είναι οι ζημιές στα δίχτυα και στα εργαλεία τους.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα (Boat&Fishing), θα χρηματοδοτεί την αλιεία και απομάκρυνση λαγοκέφαλων, ένα μέτρο που παρόμοιο είχε ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία στην Κύπρο. Ας ελπίσουμε ότι τα μέτρα αυτά, όταν εφαρμοστούν, θα αποδώσουν. Διαφορετικά εκτιμάται πως σε 3 με 4 χρόνια η επαγγελματική αλιεία στην Κρήτη θα έχει φτάσει στο τέλος της.

ΛΕΩΝ.Κ.