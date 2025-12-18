Στρατηγική συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την αξιοποίηση ακινήτου 57 στρεμμάτων, με στόχο την ανέγερση κατοικιών, διοικητικών κτιρίων και υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα δρομολογείται από το δήμο Αγίου Νικολάου. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης είχε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 συνάντηση εργασίας με τη Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) κ. Γιάννα Χορμόβα και τον Υποδιοικητή κ. Βασίλη Γεωργιάδη.Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου κ. Γιάννης Πλακιωτάκης.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η δυνατότητα επέκτασης της στρατηγικής συνεργασίας Δήμου και ΔΥΠΑ και στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με την προοπτική ίδρυσης Επαγγελματικής Σχολής ΔΥΠΑ στον Δήμο Αγίου Νικολάου. Η σχολή θα μπορούσε να καλύψει ανάγκες της τοπικής και ευρύτερης περιφερειακής αγοράς εργασίας, παρέχοντας εκπαίδευση και πιστοποίηση σε τεχνικά και άλλα επαγγελματικά αντικείμενα με αυξημένη ζήτηση.

Οι ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας περισσότερες από 35 ειδικότητες αιχμής, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και εξασφαλίζουν υψηλά ποσοστά επαγγελματικής απορρόφησης στους αποφοίτους

Απευθύνονται σε νέους και νέες ηλικίας 15 έως 29 ετών, προσφέροντας αμειβόμενη μαθητεία και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται το πρωί ως ασκούμενοι σε επιχειρήσεις, με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση, ενώ τα θεωρητικά μαθήματα παρακολουθούνται το απόγευμα στις σχολές. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι μαθητευόμενοι αποκτούν ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία, γεγονός που τους επιτρέπει να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας.

Κατά τη συνάντηση έγινε επίσης αναφορά στη δυνατότητα στέγασης των ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ σε διαθέσιμους χώρους του ΕΠΑΛ Νεάπολης, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές και θα πληρούνται οι κατάλληλες προδιαγραφές.

Σε δήλωσή του για το περιεχόμενο της στρατηγικής συμφωνίας, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης ανέφερε: «Η προοπτική στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγίου Νικολάου και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που συμφωνήθηκε σήμερα, είναι ιδιαίτερα σημαντική και την χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Το όραμα αυτού του σχεδίου, είναι μέσα από την συνεργασία Δήμου και ΔΥΠΑ να δοθεί ευκαιρία κατοικίας σε εργαζομένους, φοιτητές και άλλες ομάδες μαζί με κοινωνικές και κοινόχρηστες υποδομές. Η δυνατότητα διαμονής και κατοικίας είναι βασικό στοιχείο της βιωσιμότητας κάθε δραστηριότητας σε έναν τόπο σαν το δικό μας για τον τουρισμό, την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, κ.ο.κ.. Η θέση του ακινήτου μπορεί να συσχετιστεί λειτουργικά με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, διευκολύνοντας τη δημόσια πρόσβαση και προσδίδοντας στο εγχείρημα μια επιπρόσθετη αναπτυξιακή αξία».

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γιάννης Πλακιωτάκηςαπό την πλευρά του, αναφερόμενος τόσο στο στεγαστικό σκέλος όσο και στην προοπτική ίδρυσης Επαγγελματικής Σχολής ΔΥΠΑ στον Δήμο Αγίου Νικολάου, υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Δήμου Αγίου Νικολάου και ΔΥΠΑ τόσο για την κοινωνική πολιτική όσο και για τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής και επεσήμανε ότι πρόκειται για παρεμβάσεις με μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό αποτύπωμα, οι οποίες ενισχύουν την απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και την κοινωνική συνοχή, δηλώνοντας ότι θα υποστηρίξει ενεργά τη συγκεκριμένη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα.