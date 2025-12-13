Το άρθρο της «Καθημερινής» με τίτλο «Οι άγνωστοι «πρωταθλητές» της ελληνικής ελιάς» παρουσιάζει την πρώτη επιστημονική χαρτογράφηση των κλιματικών συνθηκών, κατάλληλων για καλλιέργεια ελιάς στην Ελλάδα, που εκπόνησε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η μελέτη αξιολόγησε την καταλληλότητα κάθε περιοχής με βάση 11 δείκτες –όπως η θερμοκρασία συγκεκριμένων μηνών, οι ετήσιες βροχοπτώσεις και οι ημέρες παγετού– με βαθμολογία από 0 έως 10. Αν κάποιος δείκτης ήταν μηδενικός, η περιοχή θεωρήθηκε ακατάλληλη για ελαιοκαλλιέργεια.

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι περίπου το 36,3 % της ελληνικής επικράτειας βαθμολογείται με 0 (δηλαδή ακατάλληλη), ενώ το 59,4 % έχει βαθμολογία 8–10, δηλαδή πολύ καλές έως άριστες συνθήκες για την ελιά. Την υψηλότερη βαθμολογία για τις κλιματικές συνθήκες (10), πανελλαδικά, έλαβαν, περιοχές όπως το Λασίθι, η Κάρπαθος, η Νάξος και η Αμοργός. Γενικά, οι περιοχές της Ελλάδας που είναι διάσημες για το λάδι τους, όπως η Κρήτη και η δυτική Πελοπόννησος, βαθμολογούνται από 8 και πάνω, κάτι που σημαίνει ότι είναι ιδανικές για την καλλιέργεια ελιάς.

Ωστόσο, η μελέτη επισημαίνει ότι δεν λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η άρδευση, η γονιμότητα του εδάφους, το κόστος εργασίας ή οι προσβολές. Επομένως η υψηλή κατάταξη κλιματικά δεν σημαίνει αυτόματα επιτυχία καλλιέργειας.

Τέλος, η έρευνα σχολιάζει πως η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τις προοπτικές της ελαιοκαλλιέργειας. Πιο συγκεκριμένα, περιοχές που σήμερα είναι κατάλληλες, ενδέχεται να δεχθούν πιέσεις, ενώ άλλες που σήμερα θεωρούνται λιγότερο κατάλληλες μπορεί να αποκτήσουν πλεονεκτήματα στο μέλλον. Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα το αντιμετωπίσουν οι καλλιεργητές της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου και της Κρήτης. Παραμένει πρόβλημα η άνοδος της θερμοκρασίας. Για την σωστή ανθοφορία της η ελιά θα πρέπει να αισθανθεί κρύο τον χειμώνα.

ΛΕΩΝ.Κ.