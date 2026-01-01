Με την έλευση του νέου έτους, θα ήθελα να απευθύνω σε όλες και όλους τους πολίτες του Λασιθίου τις πιο θερμές μου ευχές για υγεία, δύναμη και προκοπή.

Το 2026 ας αποτελέσει μια χρονιά ελπίδας, συνεργασίας και δημιουργίας. Μια χρονιά κατά την οποία, με ενότητα και συλλογική προσπάθεια, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την πρόοδο του τόπου μας, τη στήριξη της κοινωνίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων.

Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε έναν αναπτυξιακό σχεδιασμό με επίκεντρο τον άνθρωπο, τον σεβασμό στο περιβάλλον και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Εύχομαι το νέο έτος να φέρει αισιοδοξία, ευημερία και προσωπική ευτυχία σε κάθε οικογένεια.

Καλή Χρονιά με υγεία και δημιουργικότητα!

Γιάννης Ανδρουλάκης

Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου