Με τις ταινίες “Χριστούγεννα με τον Ποντικούλη” και “Wicked: For Good”, συνεχίζονται οι προβολές στο Κινηματοθέατρο «Δρήρος» στη Νεάπολη.
Γενική Είσοδος: 5€
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Παρασκευή 26/12
Σάββατο 27/12
Κυριακή 28/12
––––––––
“Χριστούγεννα με τον Ποντικούλη”
Ώρα: 18:00
Μια οικογένεια ποντικιών ετοιμάζεται να περάσει ανενόχλητη τα Χριστούγεννα σε μια εγκαταλελειμμένη έπαυλη, όταν μια ανθρώπινη οικογένεια καταφθάνει στο καινούργιο της σπίτι.
* Κατάλληλο για όλους
––––––––
“Wicked: For Good”
Ώρα: 21:00
Ενώ η Γκλίντα ανακοινώνει τους αρραβώνες της με τον Φιέρο, η εξόριστη στο δάσος του Οζ Έλφαμπα προσπαθεί να ελευθερώσει τα Σιωπηλά Ζώα και να αποκαλύψει τη σκληρή αλήθεια για το Μάγο που όλοι λατρεύουν.
* Κατάλληλο άνω των 8 ετών