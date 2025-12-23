Με τις ταινίες “Χριστούγεννα με τον Ποντικούλη” και “Wicked: For Good”, συνεχίζονται οι προβολές στο Κινηματοθέατρο «Δρήρος» στη Νεάπολη.

Γενική Είσοδος: 5€

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Παρασκευή 26/12

Σάββατο 27/12

Κυριακή 28/12

––––––––

“Χριστούγεννα με τον Ποντικούλη”

Ώρα: 18:00

Μια οικογένεια ποντικιών ετοιμάζεται να περάσει ανενόχλητη τα Χριστούγεννα σε μια εγκαταλελειμμένη έπαυλη, όταν μια ανθρώπινη οικογένεια καταφθάνει στο καινούργιο της σπίτι.

* Κατάλληλο για όλους

––––––––

“Wicked: For Good”

Ώρα: 21:00

Ενώ η Γκλίντα ανακοινώνει τους αρραβώνες της με τον Φιέρο, η εξόριστη στο δάσος του Οζ Έλφαμπα προσπαθεί να ελευθερώσει τα Σιωπηλά Ζώα και να αποκαλύψει τη σκληρή αλήθεια για το Μάγο που όλοι λατρεύουν.