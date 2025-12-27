Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου στην έκτακτη συνεδρίαση του στις 26 Δεκεμβρίου 2025 και μετά από σχετική αναφορά του Δημάρχου κ. Μανώλη Μενεγάκη και της προέδρου του Σώματος κ. Σοφίας Καραμανώλη στον αποβιώσαντα πρώην Δημοτικό Σύμβουλο – πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και επί σειρά ετών Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λασιθίου – αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, συνήλθε εκτάκτως σήμερα Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025 σε συνεδρίαση, μετά την θλιβερή αναγγελία του θανάτου του πρώην Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου μας,

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου και της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που ανέπτυξαν την κοινωνική δράση και τις πολλές υπηρεσίες που προσέφερε ο εκλιπών στο Δήμο μας ο οποίος διετέλεσε ως Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και επί σειρά ετών Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λασιθίου, ο οποίος ήταν μία ισχυρή προσωπικότητα του τόπου μας καταθέτει τον ειλικρινή σεβασμό και την απεριόριστη εκτίμησή του στο πρόσωπο του, αποχαιρετά έναν άνθρωπο που τον διέκρινε η εντιμότητα το ήθος και η ευγένεια

Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι :

– Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια του Δήμου στην οικογένειά του.

– Να επιδοθεί το ψήφισμα στην οικογένειά του και να δημοσιευθεί στον Τοπικό Τύπο .

Άγιος Νικόλαος 26-12-2025

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ