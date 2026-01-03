Αυτή η μόδα μ’ αρέσει… «σφηνάκια ελαιολάδου»! Είναι η νέα μόδα που κατακτά το TikTok (εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης) ως μέρος μιας ρουτίνας για καλύτερη υγεία και ευεξία. Οι χρήστες καλούνται να καταναλώσουν ένα κουτάλι (ή σφηνάκι) έξτρα παρθένου ελαιολάδου καθημερινά, από 7 έως 30 ημέρες.

Στην συνέχεια καταγράφουν και μοιράζουν τις καθημερινές εμπειρίες από την κατανάλωσή του. Μάλιστα, για να γίνει η γεύση πιο ανεκτή και για να ενισχυθεί η πεπτική δράση, πολλοί προσθέτουν στο σφηνάκι χυμό λεμονιού και λίγο αλάτι. Τα σχετικά βίντεο, που ανεβαίνουν, έχουν ήδη συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι η νέα αυτή μόδα θεωρείται σημαντική ευκαιρία για την ευρύτερη προώθηση διεθνώς του έξτρα παρθένου ελαιολάδου, μετατρέποντας το παραδοσιακό προϊόν σε πρωταγωνιστή της σύγχρονης ψηφιακής κουλτούρας. Το TikTok μετατρέπει το ελαιόλαδο σε υπερτροφή της μόδας, προωθώντας την κατανάλωσή του σε ένα κοινό που αναζητά φυσικούς τρόπους βελτίωσης της υγείας του. Μια απλή μεσογειακή συνήθεια μετατρέπεται σε παγκόσμια μόδα (trend) ευεξίας.

ΛΕΩΝ. Κ.