Μέσα στο 2026 πρόκειται να δημοπρατηθούν οδικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων περίπου, που αφορούν την Ελούντα. Αυτό δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης εξηγώντας ότι το πρώτο αφορά το νευραλγικό έργο της παράκαμψης της Ελούντας με προϋπολογισμό της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ περίπου και το δεύτερο, τη συντήρηση – καθαρισμούς πρανών και αντικατάσταση τμημάτων του ασφαλτοτάπητα, του επαρχιακού δρόμου από τη διασταύρωση «Κακλή» μέχρι την Πλάκα!

Σε σύσκεψη τέθηκε επί τάπητος και το θέμα του σχεδιασμού κυκλικών κόμβων ή άλλων κατάλληλων παρεμβάσεων που θα διασφαλίσουν την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της επαρχιακής οδού, ειδικά στα σημεία σύνδεσης της επαρχιακής οδού με δρόμους που οδηγούν, κατάντι, στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.

Ενας κυκλικός κόμβος προβλέπεται στο σημείο σύνδεσης της παράκαμψης με τον υφιστάμενο επαρχιακό δρόμο – έργο που είναι ενσωματωμένο στο έργο της παράκαμψης. Πέραν αυτού εξετάζεται η κατασκευή ενός επιπλέον κυκλικού κόμβου, η ακριβής θέση του οποίου δεν έχει αποφασιστεί ακόμη, αν και χθες εξετάστηκαν δύο εναλλακτικά σημεία.

Η τελική απόφαση, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, θα ληφθεί κατόπιν διευρυμένης σύσκεψης που σκοπεύει να συγκαλέσει το επόμενο διάστημα, με συμμετοχή των ξενοδόχων, άλλων παραγωγικών φορέων της περιοχής, της Τ. Κοινότητας κλπ.

Προβληματισμός υπάρχει για τη διευθέτηση που πρέπει να γίνει στο σημείο συμβολής του δρόμου που από τα ξενοδοχεία καταλήγει δίπλα στην είσοδο του ξενοδοχείου «Elounda Bay». Για να κατασκευαστεί κυκλικός κόμβος στο σημείο εκείνο απαιτείται η παραχώρηση επιπλέον γης από τις γύρω ιδιοκτησίες ώστε να εξασφαλιστεί η έκταση για την κατασκευή κόμβου σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Εάν δεν παραχωρηθούν από τους ιδιοκτήτες και επιλεγεί η απαλλοτρίωση, η διαδικασία θα είναι μακρά και χρονοβόρα, τονίστηκε.

Η άλλη επιλογή είναι η τοποθέτηση φαναριών…

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ