Από την νεοσύστατη Επιτροπή Αγώνα Αγροτών Κρήτης εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Φίλοι και φίλες αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι στον πρωτογενή τομέα του Λασιθίου, σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:30, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο σας καλούμε σε ανοιχτή συγκέντρωση.

Ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Τα προβλήματα συσσωρεύονται: υψηλό κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές προϊόντων, ελλείψεις σε υποδομές, γραφειοκρατία και πολιτικές που μας αφήνουν στο περιθώριο. Είναι ώρα να ενώσουμε τις φωνές μας! Η πρωτοβουλία ξεκινά από το Λασίθι για τη δημιουργία μιας νέας, ανεξάρτητης Παγκρήτιας Επιτροπής Αγώνα Αγροτών, μακριά από κομματικές εξαρτήσεις. Καλούμε και ζητούμε τη στήριξη από όλες τις άλλες κοινωνικές τάξεις – εργαζόμενους, επαγγελματίες, νέους, συνταξιούχους – γιατί ο αγώνας μας αφορά όλη την κοινωνία της Κρήτης. Και αύριο Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 19:30, θα είμαστε στη Σητεία, στο χώρο του νέου Οικομουσείου.

Έλα να συζητήσουμε, να ενημερωθούμε και να αποφασίσουμε μαζί τα επόμενα βήματα για να διεκδικήσουμε το μέλλον που αξίζουμε στη γη μας. Ενωμένοι, δυναμώνουμε τον αγώνα μας! Μοιραστείτε το κάλεσμα – Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη!

Επικεφαλής πρωτοβουλίας: Χρήστος Λύδης