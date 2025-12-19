Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη και του Προέδρου του Νικηθιανού, Αναστάσιου Καρυδιανάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την τοπική κοινότητα του Νικηθιανού, με έμφαση σε ζητήματα υποδομών, καθημερινότητας των κατοίκων και προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής. Ο Πρόεδρος παρουσίασε τα βασικά αιτήματα και τις ανάγκες της κοινότητας, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας με την Περιφέρεια Κρήτης για την προώθηση λύσεων και παρεμβάσεων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου υπογράμμισε τη διαρκή στήριξη της Περιφέρειας προς τις τοπικές κοινωνίες και τόνισε ότι η Περιφερειακή Αρχή παραμένει ανοιχτή στον διάλογο και τη συνεργασία με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη βούληση και των δύο πλευρών για συνέχιση της επικοινωνίας και της συνεργασίας στο επόμενο διάστημα.