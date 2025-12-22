Συνεχίζονται τον Ιανουάριο του 2026, οι ενημερωτικές συναντήσεις που διοργανώνει το Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Λασιθίου στο πλαίσιο των δράσεων προαγωγής της υγείας και ενίσχυσης της ετοιμότητας των πολιτών σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης.

Στο Σεμινάριο Ιανουαρίου συμμετέχουν οι εκπαιδευτές : Έφη Ταβλαδάκη (παιδίατρος, εντατικολόγος MD, PhD και Ιωάννης Ρουκουνάκης Ορθοπεδικός, Τραυματολόγος MD, MSc.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας του Δήμου Αγίου Νικολάου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο : 28410 – 21866 και στο email : [email protected]

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.