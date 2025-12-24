Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, επισκέφτηκε το απόγευμα της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου 2025 την Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ενορίας Αγίας Τριάδος Αγίου Νικολάου συνοδευόμενος από τη Γενική Γραμματέα του Δήμου κ. Άννα Οικονόμου-Οικονομίδου και την Εντεταλμένη Σύμβουλο του δήμου σε θέματα σχέσεων Δήμου και Νοσοκομείων και Προνοιακών Δράσεων κ. Ελευθερία Δαβράδου.

Σε ένα χαρούμενο κλίμα – με εορταστική διάθεση, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου αντάλλαξε ευχές , συνομίλησε με τους φιλοξενούμενους, τους εργαζόμενους και με τον υπεύθυνο Ιερέα της Μονάδας π΄ Βασίλειο Περουλάκη για το σημαντικό έργο που επιτελείται στη δομή.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης προσφέρθηκαν συμβολικά χριστουγεννιάτικα κεράσματα, ως μια μικρή ένδειξη αγάπης και σεβασμού προς τους ηλικιωμένους και προς το προσωπικό που καθημερινά στέκεται δίπλα τους με φροντίδα και αφοσίωση.

Οι φιλοξενούμενοι και το προσωπικό της Μονάδας είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τα παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τον Δημήτρη Μπρόκο και τον γιο του Μανώλη – μαθητή του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου, ενώ σιγοτραγούδησαν με τους μουσικούς σκοπούς της Ανατολικής Κρήτης,

«Ήταν μια μέρα γεμάτη χαμόγελα, μια ευκαιρία να τιμήσουμε τους ανθρώπους που μας διδάσκουν με τη σοφία και τις εμπειρίες τους» ανέφερε Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης εκφράζοντας ταυτόχρονα τα συγχαρητήριά του στο προσωπικό του Γηροκομείου για το πολύτιμο έργο του.