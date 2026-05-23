Το Taste Atlas είναι ένας διεθνής διαδικτυακός γαστρονομικός άτλαντας. Είναι ένας ιστότοπος που καταγράφει παραδοσιακά φαγητά, τοπικά προϊόντα, αυθεντικές συνταγές και προτεινόμενα εστιατόρια από όλο τον κόσμο.

Το Taste Atlas, σε πρόσφατη ανάρτησή του, εκθειάζει την Κρήτη και τα τοπικά της εδέσματα, αναδεικνύοντας τη γαστρονομική παράδοση. Το αντικριστό, τα κρασιά, η γραβιέρα Κρήτης, η σφακιανόπιτα, ο ντάκος, η μυζήθρα, τα καλιτσούνια και το αγνό παρθένο ελαιόλαδο, είναι μερικά από τα ιδιαίτερα στοιχεία της κρητικής κουζίνας:

«Ο Μάιος είναι μια από τις καλύτερες περιόδους για να επισκεφθείτε την Κρήτη. Το νησί προσφέρει ζεστό καιρό, μεγάλες ημέρες και καταπράσινα τοπία, που δεν έχουν ακόμη ξεραθεί από τη ζέστη του καλοκαιριού. Η γαστρονομική κουλτούρα της Κρήτης διαμορφώνεται από τη γη και τη θάλασσα. Η κουζίνα βασίζεται σε απλά, τοπικά υλικά, ελαιόλαδο, άγρια βότανα και παραδοσιακές μεθόδους μαγειρέματος. Συνηθισμένα πιάτα περιλαμβάνουν τον ντάκο, ντομάτες και μαλακό τυρί όπως η μυζήθρα, καθώς και αρνί μαγειρεμένο σε χαμηλή θερμοκρασία», αναφέρει ο Taste Atlas.

ΛΕΩΝ. Κ.