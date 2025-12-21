Η Κρήτη και τα εμβληματικά έργα υποδομής που μεταμορφώνουν το νησί βρέθηκαν στην «καρδιά» των επενδυτικών συζητήσεων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου «Capital Link Invest in Greece Forum», που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, η ελληνική κυβερνητική αποστολή έστειλε ηχηρό μήνυμα στους διεθνείς επενδυτές: η Ελλάδα, και ειδικότερα η Κρήτη, δεν αποτελεί πλέον μια ευκαιρία στα χαρτιά, αλλά ένα πεδίο απτών επιδόσεων και στρατηγικής ανάπτυξης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έχοντας στο πλευρό του κυβερνητικά στελέχη όπως η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως καθώς και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας που παρουσίασε το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα υποδομών στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Ωστόσο, για εμάς στην Κρήτη, το ενδιαφέρον εστιάζει στην ειδική μνεία και τις επαφές που αφορούν τα δύο μεγαλύτερα αναπτυξιακά «όπλα» του νησιού: τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλλι.

Τετ-α-τετ με τους Ινδούς για το Καστέλλι

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η συνάντηση του κ. Δήμα με τον Shrinivas Bommindala, Business Chairman του ινδικού κολοσσού GMR Group. Η παρουσία του Ινδού επενδυτή, ο όμιλος του οποίου κατασκευάζει το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου, επιβεβαιώνει πως το έργο αυτό δεν είναι απλώς μια περιφερειακή υποδομή, αλλά ένα πρότζεκτ διεθνούς εμβέλειας που τοποθετεί την Κρήτη στον παγκόσμιο χάρτη των αερομεταφορών και των logistics.

Ο κ. Δήμας χαρακτήρισε το νέο Αεροδρόμιο Ηρακλείου ως «ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που πραγματοποιούνται σήμερα στη χώρα», συνδέοντάς το άμεσα με το στόχο της Ελλάδας να αναδειχθεί σε κόμβο ενέργειας και μεταφορών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η συζήτηση με την πλευρά της GMR στη Νέα Υόρκη υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία που δίνουν οι ξένοι επενδυτές στην ολοκλήρωση του έργου, το οποίο αναμένεται να αλλάξει άρδην τα δεδομένα στον τουρισμό και την οικονομία του νησιού μας.

Ο ΒΟΑΚ ως εθνική προτεραιότητα

Παράλληλα, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης αναφέρθηκε ρητά από τον Υπουργό ως ένα από τα κρίσιμα έργα που εντάσσονται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T). Η αναφορά του ΒΟΑΚ δίπλα σε ολοκληρωμένα ή σχεδόν ολοκληρωμένα έργα, όπως ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα- Πύργος και ο Ε65, στέλνει το μήνυμα της σταθερής ροής υλοποίησης και της εξασφαλισμένης χρηματοδότησης, συνδυάζοντας εθνικούς πόρους, το Ταμείο Ανάκαμψης και ιδιωτικά κεφάλαια.

Επενδύσεις σε περιβάλλον σταθερότητας

Το μήνυμα που εξέπεμψε η ελληνική αποστολή στη Νέα Υόρκη ήταν σαφές: Η Ελλάδα του 2026 θα είναι «πιο ισχυρή και πιο σταθερή από οποιαδήποτε άλλη στιγμή την τελευταία εικοσαετία».

Σε μια γειτονιά που δοκιμάζεται από γεωπολιτικές αναταράξεις, η χώρα μας -και η Κρήτη ως ο νοτιότερος πυλώνας της Ευρώπης- προβάλλει ως νησίδα ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Ο κ. Δήμας τόνισε πως η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα των υποδομών απέναντι στην κλιματική αλλαγή αποτελούν πλέον προτεραιότητα. Αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την Κρήτη, η οποία καλείται να διαχειριστεί τις περιβαλλοντικές προκλήσεις παράλληλα με την τουριστική της ανάπτυξη.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Υπουργός κάλεσε τη διεθνή επενδυτική κοινότητα να γίνει μέρος του επόμενου κεφαλαίου της χώρας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα δεν είναι πλέον μια ιστορία δυνατοτήτων. Είναι μια ιστορία επιδόσεων». Για την Κρήτη, αυτή η «ιστορία επιδόσεων» γράφεται καθημερινά στα εργοτάξια του ΒΟΑΚ και του Καστελλίου, έργα που πλέον συζητιούνται στα μεγαλύτερα οικονομικά φόρουμ του πλανήτη, όπως τόνιζαν στο περιθώριο των συναντήσεων παράγοντες της ελληνικής πλευράς.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ