Μετά από τις συντονισμένες ενέργειες του Δημάρχου Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλη εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους €1.110.000,00 για την ανόρυξη τριών γεωτρήσεων. Τη σχετική απόφαση ένταξης του έργου στο «ΤΠΑ Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Περιβάλλοντος 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Παροχή πόσιμου νερού & διαχείριση υδάτων». με χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), υπογράφει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος, πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας για το Δήμο μας σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η ανόρυξη και αξιοποίηση τριών υδρευτικών γεωτρήσεων Δήμου Ιεράπετρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας – β΄ κύκλος, στις περιοχές: Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου και περιοχής “Αρόλιθας” Δ.Κ. Ορεινού της Δ.Ε Μακρύ Γιαλού και Δ.Κ. Μακρυλιάς της Δ.Ε Ιεράπετρας καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού τους. Στην πράξη περιλαμβάνεται και η σύνδεση των γεωτρήσεων με τα δίκτυα ΟΚΩ (ΔΕΗ) καθώς και η κατασκευή του εξωτερικού δικτύου μεταφοράς νερού στις υφιστάμενες δεξαμενές ύδρευσης ώστε να είναι πλήρως λειτουργικές και να μπορούν να υδρεύσουν οικισμούς και περιοχές που υδρεύονται αποκλειστικά από πηγές οι οποίες λόγω του παρατεταμένου φαινομένου της λειψυδρίας παρουσιάζουν δραματική μείωση των παροχών τους με ορατό τον κίνδυνο παντελούς έλλειψης πόσιμου νερού.

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και τη διασφάλιση της επάρκειας υδατικών πόρων, με στόχο την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και τη γενικότερη αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας.