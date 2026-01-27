“Αξιότιμε Στρατηγέ,

Σας εκφράζω εκ βαθέων τα θερμά μου συγχαρητήρια για την προαγωγή σας σε Αντιστράτηγο και την ανάληψη των καθηκόντων σας ως Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος. Ιδιαίτερη υπερηφάνεια προκαλεί το γεγονός ότι ένας Λασιθιώτης αναλαμβάνει αυτή τη σημαντική θέση.

Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης και να τονίσω την αξία του σημαντικού έργου που επιτελεί η Ελληνική Αστυνομία για την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών.

Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας”.

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας