Με την παρούσα επιστολή, επιθυμώ να σας εκφράσω τα ειλικρινή και εγκάρδια συγχαρητήριά μου για την τοποθέτησή σας στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής και να σας ευχηθώ καλή και ευδόκιμη θητεία.

Ως Δημοτική Αρχή και προσωπικά ως Δήμαρχος είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία συνεργασία, με κοινό στόχο την ασφάλεια και την ευημερία της τοπικής μας κοινωνίας.