Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Ρίζες της Ιεράπετρας, μετά τον σοβαρό τραυματισμό ενός 35χρονου άνδρα, ο οποίος έπεσε από ύψος περίπου οκτώ μέτρων, ενώ διέσχιζε φαράγγι μαζί με δύο ακόμη άτομα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 35χρονος υπέστη πολλαπλά κατάγματα από την πτώση, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στο σημείο.

Οι δύο συνοδοί του έσπευσαν αρχικά να τον βοηθήσουν, ωστόσο ο τραυματίας, αισθανόμενος έντονους πόνους, τους ζήτησε να μην επιχειρήσουν να τον μετακινήσουν, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη επιδείνωση της κατάστασής του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ.