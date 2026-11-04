Τραμπ: Ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν το Σαββατοκύριακο

Τραμπ: Χάσαμε επειδή δεν ήμουν στα ψηφοδέλτια – Αποδέχομαι τα αποτελέσματα

04/11/2026
Champions League: Επίδειξη δύναμης από την Παρί, νίκες και για Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπάγερν – Δείτε γκολ και highlights

Champions League: Επίδειξη δύναμης από την Παρί, νίκες και για Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπάγερν – Δείτε γκολ και highlights

04/11/2026
Αραβικά κεφάλαια 15 δισ. ευρώ στην Ελλάδα

Αραβικά κεφάλαια 15 δισ. ευρώ στην Ελλάδα

04/11/2026

Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο νίκησε τον Ρεπουμπλικανό Κεν Πάξτον στην κούρσα για την έδρα του Τέξας στη Γερουσία

Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο νίκησε τον Ρεπουμπλικανό Κεν Πάξτον στην κούρσα για την έδρα του Τέξας στη Γερουσία

04/11/2026
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04-11-2026

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04-11-2026

04/11/2026
Ξεκινά ο αντιγριπικός εμβολιασμός – εφοδιάζονται τα φαρμακεία του ν. Λασιθίου

Σε εξέλιξη ο αντιγριπικός εμβολιασμός – Σταδιακή η προσέλευση στα φαρμακεία του ν. Λασιθίου

03/11/2026
Μια πράξη αγάπης και προσφοράς από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης

Μια πράξη αγάπης και προσφοράς από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης

03/11/2026
ΕΣΠΑ
Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Τραμπ: Χάσαμε επειδή δεν ήμουν στα ψηφοδέλτια – Αποδέχομαι τα αποτελέσματα

by anatolh kim
04/11/2026
in Κόσμος
USA GOVERNMENT

USA GOVERNMENT

Share on FacebookShare on Twitter
Διατεθειμένος να αποδεχθεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών και να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις έδειχναν ότι το κόμμα της αντιπολίτευσης βρισκόταν σε τροχιά ανάκτησης του ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

Διατεθειμένος να αποδεχθεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών και να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις έδειχναν ότι το κόμμα της αντιπολίτευσης βρισκόταν σε τροχιά ανάκτησης του ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

«Είμαι απολύτως πρόθυμος να αποδεχθώ αυτά τα αποτελέσματα», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στους New York Times.

«Θα εργαστούμε μαζί με τους δημοκρατικούς. Αδημονούμε, ξέρετε, να συνεργαστούμε μαζί τους. Πιθανόν θα βρούμε πεδίο συνεννόησης», πρόσθεσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

«Αν ήμουν υποψήφιος θα είχαμε κερδίσει με σαρωτική διαφορά!»

«Δεν ήμουν υποψήφιος απόψε και, αν ήμουν, θα είχαμε κερδίσει με σαρωτική διαφορά!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Στους New York Times απέδωσε τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στο γεγονός ότι ο ίδιος δεν βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν μετανιώνει για την υποστήριξη που παρείχε σε υποψηφίους όπως η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Ντάρλιν Γκράχαμ στη Νότια Καρολίνα και ο Κεν Πάξτον, Ρεπουμπλικανός γενικός εισαγγελέας του Τέξας.

Οι δηλώσεις του έγιναν σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι Δημοκρατικοί εμφανίζονταν να οδεύουν προς την κατάκτηση της πλειοψηφίας και στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Η Γκράχαμ είχε ήδη ηττηθεί στη Νότια Καρολίνα, ενώ ο Πάξτον βρισκόταν πίσω από τον αντίπαλό του στην αναμέτρηση για τη Γερουσία στο Τέξας.
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing