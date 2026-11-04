Τραμπ: Χάσαμε επειδή δεν ήμουν στα ψηφοδέλτια – Αποδέχομαι τα αποτελέσματα

Διατεθειμένος να αποδεχθεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών και να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις έδειχναν ότι το κόμμα της αντιπολίτευσης βρισκόταν σε τροχιά ανάκτησης του ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

Διατεθειμένος να αποδεχθεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών και να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις έδειχναν ότι το κόμμα της αντιπολίτευσης βρισκόταν σε τροχιά ανάκτησης του ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

«Είμαι απολύτως πρόθυμος να αποδεχθώ αυτά τα αποτελέσματα», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στους New York Times.

«Θα εργαστούμε μαζί με τους δημοκρατικούς. Αδημονούμε, ξέρετε, να συνεργαστούμε μαζί τους. Πιθανόν θα βρούμε πεδίο συνεννόησης», πρόσθεσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

«Αν ήμουν υποψήφιος θα είχαμε κερδίσει με σαρωτική διαφορά!»

«Δεν ήμουν υποψήφιος απόψε και, αν ήμουν, θα είχαμε κερδίσει με σαρωτική διαφορά!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Στους New York Times απέδωσε τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στο γεγονός ότι ο ίδιος δεν βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν μετανιώνει για την υποστήριξη που παρείχε σε υποψηφίους όπως η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Ντάρλιν Γκράχαμ στη Νότια Καρολίνα και ο Κεν Πάξτον, Ρεπουμπλικανός γενικός εισαγγελέας του Τέξας.

Οι δηλώσεις του έγιναν σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι Δημοκρατικοί εμφανίζονταν να οδεύουν προς την κατάκτηση της πλειοψηφίας και στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Η Γκράχαμ είχε ήδη ηττηθεί στη Νότια Καρολίνα, ενώ ο Πάξτον βρισκόταν πίσω από τον αντίπαλό του στην αναμέτρηση για τη Γερουσία στο Τέξας.

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