Συνολικά 199 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε τρία διαφορετικά περιστατικά που σημειώθηκαν χθες στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας και κοντά στο Κουφονήσι Σητείας. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ιεράπετρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την παροχή συνδρομής σε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 22 ν.μ. νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Στην περιοχή κατέπλευσε παραπλέον Φ/Γ πλοίο σημαίας Μάλτας, το οποίο εντόπισε και περισυνέλλεξε 68 αλλοδαπούς και τους μετέφερε με τη συνδρομή ενός αλιευτικού σκάφους στο αλιευτικό καταφύγιο Ιεράπετρας. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ιεράπετρας για την ύπαρξη αλλοδαπών σε βραχονησίδα πλησίον της νήσου Κουφονησίου Σητείας. Με τη συνδρομή δύο αλιευτικών σκαφών εντοπίστηκαν 69 αλλοδαποί (57 άντρες, 6 γυναίκες και 2 βρέφη), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Αθερινόλακκου. Στη συνέχεια, παρελήφθησαν από Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ιεράπετρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την παροχή συνδρομής σε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 41 ν.μ. νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Άμεσα στην περιοχή κατέπλευσε Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) το οποίο εντόπισε και περισυνέλλεξε 62 αλλοδαπούς (όλοι άνδρες) και τους μετέφερε στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.