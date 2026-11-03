Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (3/11) από την κατάρρευση τμήματος μπαλκονιού σε οικοδομή στο Ηράκλειο, στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα σε πάροδο ανάμεσα στις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως και Μονής Πρέβελης.
Από τύχη δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός, καθώς, ευτυχώς, τη στιγμή της πτώσης δεν υπήρξε άνθρωπος στο σημείο.
Ιδιοκτήτης ενός από τα οχήματα που υπέστησαν ζημιές περιγράφει τις στιγμές που έζησε, όταν άκουσε τον θόρυβο όπως είπε και βγήκε στο μπαλκόνι, βλέποντας μπετά να πέφτουν στο έδαφος. “Δύο μηνών αυτοκίνητο έχει γίνει άχρηστο” είπε αναφερόμενος στη ζημιά που υπέστη το όχημα του, όπως αναφέρει το cretalive.