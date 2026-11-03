Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (3/11) από την κατάρρευση τμήματος μπαλκονιού σε οικοδομή στο Ηράκλειο, στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα σε πάροδο ανάμεσα στις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως και Μονής Πρέβελης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αποκολλήθηκε και κατέρρευσε τμήμα του μπαλκονιού που βρίσκεται στον τρίτο όροφο του κτιρίου, με τα κομμάτια να καταλήγουν στο οδόστρωμα και να προκαλούν σοβαρές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Από τύχη δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός, καθώς, ευτυχώς, τη στιγμή της πτώσης δεν υπήρξε άνθρωπος στο σημείο.

Ιδιοκτήτης ενός από τα οχήματα που υπέστησαν ζημιές περιγράφει τις στιγμές που έζησε, όταν άκουσε τον θόρυβο όπως είπε και βγήκε στο μπαλκόνι, βλέποντας μπετά να πέφτουν στο έδαφος. “Δύο μηνών αυτοκίνητο έχει γίνει άχρηστο” είπε αναφερόμενος στη ζημιά που υπέστη το όχημα του, όπως αναφέρει το cretalive.