Του Τιτου Καββαλου

Τοποθέτηση μου σχετικά με την χωροθέτηση Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στην περιοχή Κρέμασμα Σεισίου, προς όλους του εν δυνάμει αποδέκτες.

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, Αντιδήμαρχοι, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου & Πολίτες.

Στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου για τη δυνατότητα αξιοποίησης γεωτεμαχίου όπου ο ιδιοκτήτης του νομίμως έχει αποκτήσει με πολύ υψηλό τίμημα κτίσης σε ευρώ, και παράλληλα στον απόηχο των πρόσφατων τοπικών εξελίξεων, εθελοντικά παρεμβαίνω για να μας υπενθυμίσω τις κάτωθι δεκατρείς (13) διαπιστώσεις γιατί αντιλαμβάνομαι το λάθος (που πάει να ξαναγίνει):

Διαπίστωση 1: Στις κοινωνίες επι της ΓΗΣ, όπου έχουν δημοκρατία, ισχύει ο νόμος.

Διαπίστωση 2: Ο κάθε άνθρωπος που έχει αποκτήσει νόμιμα γεωτεμάχιο, κτίζει βάση νόμου. Εάν δε, έχει πρόσοψη σε γραμμή παραλίας και αιγιαλού, και έχει την δυνατότητα αυτό να αδειοδοτηθεί από τόσα υπουργεία, μελέτες περιβαλλοντικών όρων, και λοιπές άδειες, εφόσον στο τέλος της αδειοδοτούσας διαδρομής έχει το κουράγιο και το χρήμα, να υλοποιήσει το έργο αυτό, τότε οφείλει να το κάνει.

Διαπίστωση 3: Ο κάθε άνθρωπος που κατασκευάζει το οτιδήποτε, του αξίζει ένα μπράβο, έστω και αν βάλει την μια πέτρα πάνω στην άλλη. Σε όποιον δε, κάνει ένα έργο που ωφελεί την κοινωνία, το λιγότερο που αξίζει είναι ένα ευχαριστώ, από όλους εμάς.

Διαπίστωση 4: Πρέπει να γίνει αντιληπτό και κατανοητό ότι ο δημόσιος φορέας του Κράτους (υπηρεσίες, δικαστήρια, αστυνομία, πυροσβεστική, Δημοτικοί και Κρατικοί υπάλληλοι, δάσκαλοι, νοσοκομεία, στρατός, κλπ), πληρώνονται από τον προϋπολογισμό του Κράτους, δηλ από την παραγωγή πλούτου και υπεραξίας, του ιδιωτικού τομέα, κανενός, μα κανενός άλλου.Καλά είναι τα λόγια και οι απόψεις, αλλά κάποια στιγμή έρχεται ο λογαριασμός για όλα τα παραπάνω και πρέπει να πληρωθεί. Από τον αέρα; Ούτε κοπανιστός γίνεται, ούτε τρώγεται ούτε πληρώνεται κανένας, από τον αέρα. Όταν δεν φθάνουν τα χρήματα, τότε δανειζόμαστε και αναπόφευκτα έρχεται η υποθήκευση της Ελλάδας και του μέλλοντος των παιδιών μας …… και οποίος κατάλαβε, κατάλαβε.

Διαπίστωση 5: Έργα σαν αυτό προσδίδουν υπεραξία στον τόπο, στην κοινωνία και δημιουργούν ανάπτυξη.

Διαπίστωση 6: Να μπουν αντισταθμιστικά μέτρα, και οφέλη για την τοπική κοινωνία και το τοπικό περιβάλλον, και ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλους; Εννοείται ΝΑΙ.

Διαπίστωση 7: Ζούμε μέσα στον μικρόκοσμο μας και δεν βλέπουμε τον πραγματικό κόσμο έξω από εμάς, έξω από την Ελλάδα. Όταν όλος ο υπόλοιπος κόσμος τρέχει «με 1000», εμείς κουμπώνουμε την «όπισθεν» στην Ελλάδα. Μετά από 200 χρόνια ζωής, είναι καιρός όλοι μας (κράτος & πολίτες) να μην βάζουμε «αυτογκόλ».

Διαπίστωση 8: Όλοι έχουμε γνώμη και οφείλουμε να έχουμε . Άραγε, όσοι μιλούν έχουν κάνει πραγματικό έργο για την κοινωνία και το καλό του τόπου τους και των ανθρώπων αυτού (αιμοδοσία/εθελοντισμός / ένα χέρι βοήθειας σε ανθρώπους όπου το έχουν πραγματικά ανάγκη; Ένα Έργο χωρίς αντάλλαγμα, παρά μόνο την ηθική ικανοποίηση ότι έκανα κάτι καλό,{και το έριξα στο γιαλό}, από το δικό μου μετερίζι;

Διαπίστωση 9: Ιδιαίτερη σημασία όμως έχει η γνώμη των ανθρώπων που έχουν πραγματική οικονομική ζημία και ιδιαιτέρα των ανθρώπων όπου έχουν γνώση επί του αντικειμένου. «Γνώμη (άποψη) μπορούν να έχουν όλοι. Γνώση όμως, για να έχουν αυτή τη γνώμη, διαθέτουν;_ Πλάτωνας.

Διαπίστωση 10: Ευχαριστούμε τον οποιοδήποτε ζωντανό, που θα επενδύσει τα χρήματα του στο Σείσι Τ.Κ Βραχάσιου Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης, και με τα χρήματα αυτά θα έχουμε παράλληλα οφέλη (υπεραξίας, διαφήμισης και αντισταθμιστικά).

Διαπίστωση 11: Μας υπενθυμίζω ότι η ανάπτυξη πρωτίστως (αύξηση του Α.Ε.Π), μπορεί θα μας κρατήσει ελεύθερους, κυριολεκτικά στους χαλεπούς καιρούς όπου «ζυγώνουν».

Διαπίστωση 12: Το υπάρχον λιμάνι δεν είναι καν λιμάνι, ούτε καν αλιευτικό καταφύγιο…δεν έχει ΦΕΚ με κανέναν από τους παραπάνω χαρακτηρισμούς, ενώ υπάρχει από το έτος 1912.

Διαπίστωση 13: Θέλω να σκεφτούμε όλοι μας οτι, ο Παρθενώνας, Ο Κούλες ( Castello del Molo), η κρήνη Μοροζίνι , η Κνωσός, η Λατώ, τα παραπάνω έργα και άλλα τόσα πολλά σε όλων τον κόσμο, κατασκευάστηκαν, χωρίς λαϊκό ψήφισμα, και τώρα είναι παγκόσμια μνημεία πολιτισμού.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, στην επένδυση λέμε ΝΑΙ, ακόμα στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτυ λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.

Εν κατακλείδι υπενθυμίζω ότι :«Οι άνθρωποι είναι πιο πρόθυμοι να ανταποδώσουν ένα κακό παρά ένα καλό, διοτί η ευγνωμοσύνη θεωρείται βάρος, ενώ η εκδίκηση κέρδος.» Κορνήλιος Τάκιτος (56 – 120 μ.Χ.)

«Κατά τον δαίμονα εαυτού»

Τίτος Κάββαλος Πολίτης στο χωριό Σείσι.

ΥΓ.1:Η ιστορία επαναλαμβάνεται πάντα (κυκλικό μοτίβο), και όποιος δεν την ξέρει είναι καταδικασμένος να την ξανά-επαναλάβει. Εμείς στο Βραχασί-Σεισι-Μιλατο πρέπει να μάθουμε από την πρόσφατη ιστορία μας, και να μην επαναλάβουμε το ίδιο μοτίβο λάθους, όπου γ αυτόν τον λογο αυτού «τιμωρούμαστε», και δεν έχει γίνει κανένα ουσιαστικό Έργο εδώ και 35 συνεχή χρόνια στον τόπο μας , διαφορετικά το ποτάμι* κυλά γοργά,… και συγνώμη αλλά δεν γυρίζει πίσω…..(και) ο νοών νοείτω.

*ποτάμι: ο χρόνος, οι ευκαιρίες, μια πέτρα, μια κουβέντα, μια λάθος απόφαση, το νερό και το ποτάμι..…