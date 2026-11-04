Η διημερίδα, με ώρα έναρξης στις 9 το πρωί, διοργανώνεται από την Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών, σε συνεργασία με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η.) και το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Πα.Γ.Ν.Η.. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Στόχος της επιστημονικής αυτής συνάντησης είναι η ανάδειξη της σημασίας της ασφάλειας στη διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής, η πρόληψη των φαρμακευτικών σφαλμάτων και η ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.

Στη διημερίδα συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας από νοσοκομεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμβάλλοντας με την εμπειρία και την επιστημονική τους γνώση στην ανάπτυξη μιας κοινής κουλτούρας ασφάλειας.

Μεταξύ των θεματικών ενοτήτων περιλαμβάνονται:

Η αναγνώριση και πρόληψη των φαρμακευτικών λαθών.

Η ασφαλής διαχείριση φαρμάκων υψηλού κινδύνου (High-Alert) και φαρμάκων LASA.

Η ασφάλεια στη χορήγηση αντικαρκινικών φαρμάκων.

Η ασφαλής χορήγηση φαρμάκων σε ειδικούς πληθυσμούς και η προσαρμογή των δόσεων.

Οι φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις και η παρακολούθηση των ασθενών.

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στην πρόληψη των σφαλμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιωματική και διαδραστική εκπαίδευση, μέσα από πρακτικά εργαστήρια και κλινικά σενάρια, που συνδέουν την επιστημονική γνώση με τις καθημερινές απαιτήσεις της κλινικής πρακτικής.

Η διημερίδα αναδεικνύει ότι η ασφαλής διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής αποτελεί συλλογική ευθύνη και προϋποθέτει συνεχή εκπαίδευση, διεπιστημονική συνεργασία, τυποποίηση διαδικασιών και συστηματική αξιοποίηση της εμπειρίας από τα φαρμακευτικά συμβάντα.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η διημερίδα μοριοδοτείται με 10,5 Διεθνείς Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης (ICNECs), σύμφωνα με τα κριτήρια του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών (ICN).

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα ταυτόχρονης διαδικτυακής παρακολούθησης.

Γιατί κάθε φάρμακο έχει δόση. Κάθε δόση έχει ευθύνη. Και κάθε ευθύνη έχει πρόσωπο: τον ασθενή που μας εμπιστεύεται τη ζωή του.

Η ασφάλεια της φαρμακευτικής αγωγής είναι υπόθεση όλων μας.